J Balvin se presentó en la final del Mundial de Clubes: mira su show completo

J Balvin se ha convertido en tendencia este 13 de julio debido a su aparición en la final del Mundial de Clubes. En este evento deportivo jugaban el Chelsea FC contra el París Saint-Germain y el colombiano emocionó al público con su música.



Presentación de J Balvin en el Mundial de Clubes

En sus redes sociales compartió un video de la presentación completa, esta inició con la canción ‘Mi Gente’, la cual se ha convertido en un himno para los latinoamericanos. Adicionalmente esto se complementó con los bailarines, quienes estaban vestidos con prendas amarillas, azules y rojas, como la bandera de Colombia.

La percusión y el baile fueron protagonistas alrededor de un J Balvin vestido completamente de blanco y que anunció su nueva era, “arranca la temporada Mixteip”, escribió, debido a su nuevo álbum, del que tiene algunas publicaciones.

Posteriormente cantó ‘Reggaeton’, otro de los temas más reproducidos entre sus trabajos discográficos. Esto mientras que gran parte del público cantaba y bailaba junto a él y la propuesta que llevó a la final del Mundial de Clubes.

“De Medellín, Colombia pa’l mundo, cumpliendo sueños 🚀 PA LA CULTURA @fifaclubworldcup GRACIAS @temsbaby @dojacat @coldplay. Ahora sí, arranca la temporada MIXTEIP 💿”, escribió acompañando su publicación.

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y artistas como Hamilton o Will I Am han dejado mensajes en la cuenta del paisa aplaudiendo lo que hizo en el evento deportivo. De la misma forma lo hizo su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, quien escribió: "Te amo orgullosa de ti!!! Rompiste mi campión de medio tiempo 😍❤️😂🔥", en sus redes sociales.

La mujer ha demostrado que apoya al colombiano en cada una de las facetas de su carrera y recientemente ha dado de qué hablar por los videos que publica junto al hijo que tienen en común, Río, con los que ha hecho reír a sus seguidores.