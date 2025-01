J Balvin terminó con Valentina Ferrer y se atribuyó toda la culpa: "una depresión gigante"

J Balvin fue el invitado especial al más reciente capítulo del podcast 'Los hombres sí lloran' , de Juan Pablo Raba, en el que se sinceró sobre los problemas de salud mental que ha afrontado desde su juventud, pero que han ido incrementado con su ascenso a la fama por su propuesta artística.

En medio de la entrevista, el intérprete de temas como 'Loco contigo', 'La invitación', 'Mi gente' y 'No me conoce' reveló un fuerte episodio de depresión que experimentó hace algunos años y que empeoró debido a que terminó con Valentina Ferrer, su actual pareja sentimental y la madre de su hijo Río.

J Balvin se culpó por su ruptura con Valentina Ferrer

Según explicó, todo ocurrió en un instante de debilidad, pues se le había subido a la cabeza el "ego" de estar posicionado como el artista más escuchado en las listas de reproducción. Esto lo llevó a sentirse "picado" y alejarse de algunas personas que conformaban parte esencial de su círculo íntimo, como es el caso de su mejor amigo.

"Me empezó a hacer mucho daño. También terminé con Valentina en un momento y a mí las emociones me daban muy duro, el despecho me cogía y me destrozaba, entonces parece, aunque ya no, que todo empezaba desde una parte muy emocional. La presión del trabajo y un desamor por una embarrada mía, porque normalmente han sido cosas mías con las peladas ", señaló.

Posteriormente, indicó que cuando se reconciliaron e iniciaron a crear una vida juntos se presentó otro problema, dado que Ferrer quedó en embarazo. La noticia de la llegada de un nuevo integrante al hogar no solo lo tomó por sorpresa, sino que también lo asustó, por lo que él, de manera inconsciente, decidió distanciarse ante la incertidumbre de lo que podría ocurrir.

"En vez de acercarme a ella, me alejé, no podía con esa realidad", dijo, no obstante, agregó que el amor que siente por tanto por su hijo Río como por su compañera de vida, hoy en día es su más grande motivación para salir adelante.

