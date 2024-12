J Balvin fue captado en un puesto de comidas rápidas en Medellín: ¡Atendió a los clientes!

Sin lugar a dudas, J Balvin se ha convertido en uno de los artistas de reguetón más influyentes en el extranjero no solo a su larga trayectoria artística, sino también a su propuesta musical, pues aprovecha cada que tiene la oportunidad de sorprender con nuevos ritmos y con colaboraciones que marcan tendencia dentro de la industria.

Recientemente el paisa emocionó a sus seguidores en Colombia, ya que tuvo la posibilidad de estar una temporada en Medellín. A través de redes sociales se han viralizado un par de videos en donde se observa que decidió empezar a trabajar como auxiliar de servicio al cliente de un establecimiento comercial.

Se trata de un local de comidas rápidas que estaba abierto cerca de las 4:00 a.m. En las imágenes se ve el momento exacto en el que atiende a los clientes que van llegando a la carpa y le solicitan algún platillo del menú. Con una enorme sonrisa, el intérprete de temas como 'Mi gente', 'Say my name', 'Ay vamos', '6 AM' y 'Bonita' recibió cada una de las órdenes de los comensales y dio a conocer en la cocina los detalles de las preparaciones que eran requeridas.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han afirmado que el artista probó con este noble y gracioso gesto que sigue siendo "humilde" sin importar los logros que ha obtenido con el paso de los años y que no se olvida del lugar que lo vio crecer y convertirse en una gran estrella del género urbano.

"Vivir en Medellín es una experiencia muy random", "J Balvin es el típico colombiano: Buena gente y sencillo", "yo falto ayer al trabajo. Mi compa: Vino J Balvin", "él hace todo por diversión, es un ser humano increíble", "creo que gran parte de la ciudad no durmió esa madrugada", "J Balvin está en todos lado, menos en su casa", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en las plataformas digitales.

Es necesario mencionar que J Balvin fue uno de los invitados especiales de Feid a su concierto en Colombia, apareciendo en el escenario durante el show que tuvo lugar el sábado 7 de diciembre.

