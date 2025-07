Yo Me Llamo

Capítulo 126 Todo por mi familia: Akif humilla a Kaan en público; dice que no es su hijo Kaan visita a Akif Atakul en la empresa y este le dice que como lo traicionó, ya no podrá trabajar a su lado y que no quiere que vuelva a llamarlo "papá". Luego, él le cuenta todo a Doruk, quien intenta hacerlo sentir mejor.