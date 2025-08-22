FOTOS: Se casó Amanda Dudamel y su vestido dividió opiniones, ¿quién es su esposo?

Amanda Dudamel se comprometió en enero con Daniel Roa, con quien ha mantenido una relación por más de 10 años, tras varios meses disfrutando de su amor y haciendo planes para el matrimonio, finalmente llegó la tan esperada fecha.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exreina, que fue Miss Venezuela en el 2021 les mostró a sus seguidores algunos detalles de la ceremonia civil. Lo cierto es que la joven rompió con todos los esquemas, desde el vestido que utilizó, hasta el lugar en el que dijeron “si acepto”.



Boda de Amanda Dudamel

La pareja decidió que se casarían en Venezuela para que toda su familia pudiera estar presente, especialmente sus abuelos, pues eran las personas que más querían ver en la ceremonia, sin embargo, los planes cambiaron hace dos meses. Esto, debido a que el abuelo de Daniel Roa falleció en junio del 2025, para realizarle un homenaje, se casaron en su casa.

El vestido de la primera semifinalista de Miss Universo 2022 ha dado mucho de qué hablar, pues no era una prenda blanca o de un color claro, como se acostumbra. Por el contrario, tanto ella como su ahora esposo optaron por usar un tono de café, algo que se relaciona con el color del año, el Mocha Mousse.

El vestido largo se ajustó a su cuerpo y dejó sus brazos al descubierto, adicionalmente, el toque más elegante lo dio el cuello de la prenda, pues también se convertía en una bufanda con la que cubrió la mayor parte de su cabello.

“Con su bendición y con nuestras dos familias juntas por primera vez, celebramos nuestra boda civil, como lo soñábamos, en lo más íntimo de Tovar. Todo esto fue posible gracias al amor que pusimos todos en cada detalle, gracias porque hicieron que soñáramos despiertos”, escribió para acompañar el carrusel de imágenes con las que dio la noticia.



¿Quién es el esposo de Amanda Dudamel?

Cuando se conocieron, la exreina tenía tan solo 13 años, mientras que Daniel Roa, su pareja, tenía 15. 10 años después se han casado y por eso muchos se preguntan más detalles sobre el hombre, quien mantiene un perfil bajo ante el público.

El joven es un empresario, de hecho, actualmente tiene una marca de café en sociedad con la presentadora de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Cumplió 27 años y en sus redes sociales no es frecuente que haga publicaciones.

Finalmente, el papá de la joven, Rafael Dudamel estuvo presente durante toda la ceremonia y, de hecho, ella guardó un lugar especial para él dentro de la publicación sobre el matrimonio, ya que estuvo junto a ella en todo momento.