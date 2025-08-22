Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / FOTOS: Se casó Amanda Dudamel y su vestido dividió opiniones, ¿quién es su esposo?

FOTOS: Se casó Amanda Dudamel y su vestido dividió opiniones, ¿quién es su esposo?

La exreina y presentadora de La Vuelta al Mundo en 80 Risas dio el “sí” en una ceremonia civil por la que ha recibido un gran número de comentarios, su papá, Rafael Dudamel estuvo junto a ella en cada instante.