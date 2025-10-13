En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Exparticipante del Desafío reveló su impactante luna de miel en Arabia Saudita: FOTOS

Exparticipante del Desafío reveló su impactante luna de miel en Arabia Saudita: FOTOS

El 20 de septiembre, Paola Usme y Carlos Castro llegaron al altar y tras dar el 'SÍ' se fueron al viaje de sus sueños en el Medio Oriente; sus fans se han impresionado por los paisajes.

Exparticipante del Desafío reveló su impactante luna de miel en Arabia Saudita: FOTOS
Exparticipante del Desafío reveló su impactante luna de miel en Arabia Saudita: FOTOS
Foto: Caracol Televisión e Instagram @paolausme
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad