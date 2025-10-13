Exparticipante del Desafío reveló su impactante luna de miel en Arabia Saudita: FOTOS

Paola Usme, exparticipante del Desafío, dejó a todos sus fans sorprendidos al casarse con Carlos Castro. La boda se llevó a cabo en Rionegro, Antioquia, en la exclusiva Zona E – Bali, en al que hubo más de 200 invitados. En cada una de las fotos, la 'Barbie' dejó claro que está en su mejor momento.

Luna de miel de Paola Usme, exparticipante del Desafío

Ahora bien, tras este día tan importante, la pareja se fue a su luna de miel soñada. Según lo que ha publicado, tomaron vuelo para el Medio Oriente, exactamente en Arabia Saudita. La exparticipante no ha parado de mostrar este impactante momento de su vida y más de uno se fue para atrás con el hotel en donde se están quedando.



Su primera parada fue en Dubai y en las imágenes que publicaron, revelaron que todo ha sido un sueño completo. Los países de cada lugar en el que han estado han llamado la atención y por eso les han dejado varios mensajes de felicitaciones, en donde también han afirmado que quisieran vivir este proceso con ella.

"La mejor luna de miel", "no puedo con tanto", "Lo quiero, lo merezco, lo declaro, lo manifiesto, lo reclamo, hecho está, así será, amén", "divinos, qué hotel tan espectacular", " que disfruten mucho y sigan conociendo lugares hermosos", "que Dios los bendiga grandemente", "una Barbie completa", dijeron algunos.



Posteriormente, se fueron a Arabia Saudita y quisiera inaugurar ese lugar con la siguiente descripción. "Parece Maldivas, pero estamos en el mar rojo. Soñábamos con ir a este hotel que parece estar en el 2050. Bienvenidos a nuestra nave espacial". Todos los usuarios de Instagram afirmaron que todos lo que han mostrado parece como sacado de una película.

Luego, Paola Usme confirmó que se iban de Shebaram, porque tienen en mente otro destino por disfrutar, ¿cuál será? La modelo dejó la intriga sobre lo que se viene en este impactante viaje, en donde han fortalecido su amor y han dejado claro que están más enamorados que nunca.

En las videos que han dejado en sus redes sociales, han dado a conocer el hotel en el cual se están quedando y las vistas que tiene. Dado que, este lugar está ubicado en medio de la playa y por lo cual, se puede disfrutar de un atardecer espectacular.