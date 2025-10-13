Hombre expuso infidelidad de su pareja en show de Jessi Uribe; le iba a pedir matrimonio

Precisamente, el 11 de octubre de al año en curso se estaba llevando a cabo el Reinado Nacional del Turismo en Girardot. En aquel evento, Jessi Uribe se iba a presentar, pero antes de este show un hombre dejó mal parqueada a su pareja, luego de exponerla ante todo el público.

Hombre expone infidelidad de su expareja

Él, sin temor alguno, tomó el micrófono, mientras compartía escenario con la que sería su pareja. Él quería pedirle matrimonio y hasta mostró el anillo, pero lo que dijo después sorprendió a todo el público. "Esta argolla era para pedir que se casara conmigo, pero después de ver lo que vi, unas conversaciones de WhatsApp con Johan, el enfermero del hospital", expresó.



Tras esta confesión, los que estaban presentes en el evento quedaron impactados y luego de esto, él volvió a intervenir. "Muchas gracias, tenía que sacarlo, lo llevaba en mi corazón", esto tras indicar que su relación, al parecer, iba a llegar a su fin con esos mensajes que encontró en el celular de ella.

Jessi Uribe y Paola Jara esperan una hija

Por otra parte, es de resaltar que Jessi Uribe actualmente está enfocado en su música, pero también en la bebé que viene en camino. Recientemente, se conoció que es una niña y que le pondrán Emilia.



Para ello, hicieron un babyshower muy especial, en donde lucieron un vestido único para este día tan importante. La pareja de cantantes cambió varias imágenes de aquel instante y dejaron la siguiente descripción.

"Emilia y yo sabemos que tenemos al mejor hombre. Tu complicidad, tu compañía y tu amor han sido el abrazo más grande en este camino. Y ahora, con la misma fuerza con la que nos elegimos cada día, te esperamos a ti, mi niña. Porque llegas a completar el amor más grande de nuestra vida. A que no adivinan quién tuvo ganas de llorar desde que la estaban arreglando", expresó.

Sus fans están muy felices de verlos juntos y desean que ya la bebé nazca, para saber a quién más se parece. Asimismo, Paola Jara ha estado muy enfocada en todos sus conciertos y no ha parado de mostrar cómo está creciendo su pancita de embarazo. En su momento, le contó a La Red, que ella antes no le gustaba enseñarla, pero ahora es feliz con cada uno de sus vestuarios.