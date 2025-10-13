En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / ¿Darán el Desafío Siglo XXI hoy 13 de octubre?: Mira la programación de Caracol Televisión

Este 13 de octubre hay puente festivo en Colombia por el Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultura. Debido a esto, el Desafío Siglo XXI no se emitirá y habrá cambio en la programación.

