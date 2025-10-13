¿Darán el Desafío Siglo XXI hoy 13 de octubre?: Mira la programación de Caracol Televisión

En medio de la etapa de dos equipos, los televidentes se han enganchado con cada uno de los capítulos del Desafío Siglo XXI. Todos quieren saber qué pasará con Omega y Gamma, quienes están compitiendo para que evitar ser sentenciados e ir a Muerte en el Box Negro.

¿Habrá Desafío Siglo XXI este 13 de octubre?

Este lunes es festivo en Colombia por el Día de la Raza, por lo cual, la programación de Caracol Televisión se ajusta y no darán el Desafío Siglo XXI. Volverá a su horario habitual este martes 14 a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol.



Programación de Caracol Televisión

12:30 a 2:30 - Noticias Caracol

2:45 - 4:45 - Pura diversión

4:45 - 7:00 - Festivo premier

7:00 - 8:30 - Noticias Caracol

8:30 - 10:15 - Voy por ti, juega por mí

10:15 - 12:15 - Noches de premier



Qué pasó en el último capítulo del Desafío

Los participantes se midieron en el Box Azul en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. En esta oportunidad, Omega se llevó el triunfo y tras esto, lograron por primera vez un ciclo perfecto. Hubo alegría en el equipo y celebraron como nunca, porque están en su mejor momento.



Quiénes están sentenciados en el Desafío

Por otra parte, Gamma se siente mal por la derrota y por los chalecos que han llegado al equipo. Actualmente, quienes lo portan son: Grecia, Camilo, Potro, Mecho, Valentina y Gio. Ellos deberán enfrentarse en su momento para no salir de la competencia y seguir dándolo todo para llegar al final.

Hubo un hecho que dejó a todos sorprendidos en medio de la prueba y fue cuando Manuela, sin querer, tumbó una bola de Gamma. Esto ayudó a que los dos equipos compitieran de manera reñida, y aunque la definición fue el punto complejo, Zambrano, el último de Omega que salió a la pista, logró llegar antes que Juan, del escuadrón donde Yudisa esa la capitana, y por eso se convirtieron en los ganadores.

