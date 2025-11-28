Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ confirmó que tiene novio y se mostró enamorada

Se trata de Katherine Porto, que interpretó a Romina Clemente en ‘Pasión de Gavilanes 2’, y que confirmó que está en pleno idilio de amor con su novio, aunque, por ahora, prefiere no mostrarlo.

La cartagenera asistió a la premier de Zootopia 2 con su pareja y de pasó manifestó lo enamorada que se sentía. “Estoy con mi novio, que amo. […] Es muy lindo, estoy muy contenta. Es un caballero, es hermoso, es mi amigo, mi parcero, mi novio, mi compañero… y nada. Estoy muy contenta”, declaró en ‘Lo sé todo’.



¿Quién es la pareja actual de Katherine Porto, actriz de 'Pasión de Gavilanes 2'?

Aunque Porto quiere mantener su relación amorosa lejos de la esfera pública, confirmó que su novio se llama Santiago Carvajal. Él es el hombre con el que El Fisgón, de ‘La Red’, la vio en un evento público en febrero de 2025, poco después de que ella anunciara su separación.

En ese momento, la actriz aseguró que Carvajal era solo un amigo cercano, al que quería mucho, y que por el momento se sentía tranquila soltera. No obstante, aseguró que estaba abierta a conocer personas para darse una nueva oportunidad en el amor.



El novio de la cartagenera tiene su cuenta de Instagram pública y en ella dice que es joyero, orfebre y herrero, y tiene su propia marca de joyas, que también ha lucido la artista. Asimismo, Carvajal trabaja en un pódcast en el que habla con distintas personas sobre su oficio y el camino que tomaron para llegar allí.

