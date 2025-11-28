Tres décadas de gratitud y sueños cumplidos. Esta es la historia de Fany en Compensar

Fany Mayden es una administradora de empresas que llegó a Compensar hace 30 años. Al principio solo atendía en las taquillas los fines de semana sin saber que construiría un camino de aprendizajes, sueños y realización profesional. “Yo llegué a Compensar el primero de mayo de 1995, realmente no pensé quedarme tanto tiempo”, comenta.

Durante su paso por la organización, Fany se ha vinculado a diferentes equipos hasta llegar al área de Talento Humano, donde el día de hoy completa 27 años. Un momento clave en su carrera fue en el 2008 cuando Compensar estaba trabajando en el proyecto para crear su universidad.



“Llegué a ser la líder de talento humano. Fue organizar todo un proceso porque Unipanamericana era una empresa familiar, entonces Compensar debía llegar en una forma bonita”, afirma.

Esta administradora se caracteriza por ser una persona hogareña y muy apasionada por su familia; el nacimiento de sus dos primeras sobrinas poco después de su ingreso a Compensar unió su vida laboral y personal.

“Yo llegué a la empresa el primero de mayo, pero en julio nacen mis dos primeras sobrinas, las mayores, es decir que ellas también tienen 30 años. Entonces en mi casa, mis sobrinos y mis hermanos respiran Compensar”, señala.



Fany recuerda muy bien cómo era la organización cuando llegó a Talento Humano en 1998. “Era la encargada de hacer la seguridad social. En ese momento éramos 1.100 colaboradores; hoy somos casi 14.000. Entonces, el crecimiento ha sido exponencial. He tenido la oportunidad de trabajar con tres directores”, comenta.

Ahora que se acerca a su jubilación, sus amigos y familia le preguntan qué hará; su respuesta sobre el futuro es clara. "Vivir la vida un poco más pausada, en lo posible hacer planes para viajar", expresa. Su mayor deseo es poder compartir ese tiempo tranquila con sus padres.

Fany afirma con mucha gratitud todo lo que construyó y vivió en esta organización, “Esta es una empresa que enamora. Le servimos a nuestros afiliados y usuarios con pasión; este es un lugar buenísimo y creo que es una bendición haber llegado a esta empresa”, concluye.

Esta mujer luchadora desde el primer día supo que su vida cambiaría; hoy reafirma que Compensar ha sido su mejor herramienta o plataforma para hacer posibles sus sueños.