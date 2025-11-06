En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Plan B  / Historias que inspiran  / El arte para sanar: así transformó Johara la enfermedad en esperanza

El arte para sanar: así transformó Johara la enfermedad en esperanza

A los 28 años, Johara Anzola Torres enfrentó un diagnóstico inesperado. Lejos de rendirse, convirtió el dolor en arte y la enfermedad en un símbolo de renacer.

Publicidad

Publicidad

Publicidad