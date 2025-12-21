Publicidad

De qué murió Blas 'Michi' Sarmiento y por qué creyó que viviría muchos años - CaracolTV

Familiares de Blas 'Michi' Sarmiento recuerdan lo enfermo que se encontraba antes de fallecer y cómo guardaban la esperanza de que se recuperara, tal como había hecho con el COVID-19.

Cofundador de Los Corraleros de Majagual fue encontrado sin vida por su hija

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de dic, 2025
Cofundador de Los Corraleros de Majagual fue encontrado sin vida por su hija