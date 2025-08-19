Con el corazón en la recreación: la historia de una líder que inspira

Hace más de cuarenta años, Sonia Bello tomó una decisión que marcó el rumbo de su vida. Optó por un camino difícil, pero lo recorrió con valentía, afrontando retos personales y el desafío de ser madre. Desde entonces, ha dedicado su vida a crear experiencias que inspiran y mejoran la calidad de vida de las personas.

"La recreación es mi vida. El bienestar de las personas es mi pasión y me emociona hacer país, ofrecer bienestar a la comunidad", asegura con una sonrisa que refleja su energía.



Esa misma pasión la ha acompañado desde entonces, convirtiéndose en el núcleo de su proyecto de vida: Solé Soluciones Lúdicas Empresariales, una empresa que combina recreación y desarrollo organizacional para generar bienestar en las comunidades. A lo largo de su trayectoria, la maternidad ha sido un pilar fundamental.

"Ser mamá soltera me ha llenado de orgullo. Viví cada etapa con mi hijo, y hoy él es mi mano derecha", cuenta con satisfacción. Para Sonia, el equilibrio entre la vida personal y profesional no es algo dado, sino una habilidad que se cultiva y se lidera.

"Combinar la maternidad con la dirección de una empresa es un desafío constante. Por eso, hay que parar de vez en cuando, pensar bien y tomar decisiones con calma. A veces, dar un paso atrás te permite avanzar con más seguridad", reflexiona.

A lo largo de su camino, esta empresaria ha contado con el apoyo de muchos aliados, amigos y colegas que han sido claves en su crecimiento. Uno de los más importantes es Compensar, con quien lleva ya 25 años trabajando. Sonia destaca que la organización ha creído en su visión desde el principio, proporcionándole herramientas clave para impactar positivamente en más personas.

"Apoyamos a Compensar en todo lo relacionado con el desarrollo organizacional, actividades recreativas y bienestar, tanto para sus colaboradores como para las empresas afiliadas", menciona.

Hoy, Sonia sigue demostrando que el liderazgo no tiene límites. Con la misma pasión que la ha caracterizado desde sus inicios, continúa soñando, creando y aportando al bienestar colectivo.

"Compensar ha sido clave para nuestro crecimiento. Gracias a su programa de desarrollo de proveedores, hemos recibido formación, guía y muchas oportunidades. Sin su apoyo, no estaríamos donde estamos hoy", concluye, llena de gratitud.