Lucía Leal: Una mamá que volvió a empezar

Lucía Leal tiene 32 años, estudió administración de empresas y actualmente realiza una especialización en gerencia estratégica de recurso humano. Es casada y tiene dos hijos, quienes son su mayor inspiración para salir adelante.

A los 18 años tuvo su primer hijo, Samuel, a quien considera su primer amor. “Fue el primero que me dio como ese motivo para seguir viviendo porque en ese momento no tenía como una luz, algo estable y él fue el que me dio la motivación de decir ‘ven qué vamos a hacer con nuestra vida’”, aseguró.

Y fue 14 años después cuando la vida la volvió a sorprender de nuevo, pues se enteró que estaba en embarazo, y aunque no lo tenía entre sus planes, con todo el amor de una madre le dio la bienvenida a Evelyn, la nueva integrante de la familia.

“Evelyn ha llegado como a enternecer aún más a la familia. Mi esposo me dice que siente que estamos completos, que estamos los que somos. Evelyn nació maravillosa para estos momentos”, agregó.

Lucía ha recibido un gran apoyo como Beneficiaria del Auxilio Económico para Gestantes de Compensar. son $600.000 entregados en 6 cuotas mensuales de $100.000 dirigido a madres gestantes, afiliadas a la caja en calidad de trabajadoras o beneficiarias

“Me ayudó bastante, fue un alivio económico cuando nació mi hija. Me sirvió para unos temas especiales de salud que tenía en ese momento. Estoy agradecida con Compensar porque este subsidio es una gran ayuda para las mamitas”, concluyó.

Samuel y Evelyn seguirán siendo la fuente de inspiración de Lucía para salir adelante cada día en el cumplimiento de sus sueños.