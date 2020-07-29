-
Johanna Sánchez pasó de la salsa a crear detalles perfectos durante la pandemia
Johanna es dueña de un bar de salsa en la ciudad de Bogotá y debido al confinamiento tuvo que optar por otras opciones para sobrevivir. Con el corazón y amor de familia empezó a trabajar en la construcción de detalles para diferentes ocasiones y a preparar deliciosas comidas.
Andreína Cedeño, una odontóloga que halló en la repostería su Plan B
Esta profesional tuvo que buscar una nueva opción para sobrevivir durante la pandemia, por eso no dudó es refugiarse en su pasatiempo y convertirlo en su “nuevo oficio”. Andreína Cedeño nos habla de su Plan B, el cual no descartará cuando todo se normalice.
