Cuidado con el ángel
Historias que inspiran
Plan B

Plan B

    Plan B

      Andrés Zambrano y Daniel Gallo, de pilotos comerciales a realizar envíos

      Plan B

      Johanna Sánchez pasó de la salsa a crear detalles perfectos durante la pandemia

      Johanna es dueña de un bar de salsa en la ciudad de Bogotá y debido al confinamiento tuvo que optar por otras opciones para sobrevivir. Con el corazón y amor de familia empezó a trabajar en la construcción de detalles para diferentes ocasiones y a preparar deliciosas comidas.

      Plan B

      Conoce a los Gaona, la familia campesina que saltó a la fama como youtubers

      Nubia y sus hijos encontraron en YouTube su Plan B para sobrevivir ante la crisis por cuenta de la pandemia, enseñándole al mundo cómo es la  vida en el campo y algunos tips para cultivar en casa.

      Plan B

      El estilista Marco Gómez encontró en los insumos de bioseguridad su Plan B

      Este estilista profesional vio en la distribución de insumos de bioseguridad una nueva oportunidad laboral que le ayudó a ver la luz en medio de la pandemia por la que su profesión se vio afectada. ¡Conoce su historia!

      Plan B

      Andreína Cedeño, una odontóloga que halló en la repostería su Plan B

      Esta profesional tuvo que buscar una nueva opción para sobrevivir durante la pandemia, por eso no dudó es refugiarse en su pasatiempo y convertirlo en su "nuevo oficio". Andreína Cedeño nos habla de su Plan B, el cual no descartará cuando todo se normalice.

      Historias que inspiran

      En el Equipo de Natación Compensar, Juliana Romero y Gabriel Arias potencian su talento y disciplina

      Esneider es una de las más de 1.000 personas que estudian becadas en la Fundación Universitaria Compensar.
      Historias que inspiran

      José Esneider demuestra al mundo que los sueños no tienen fecha de caducidad

      Luis Alfonso Ávila es un caficultor local que genera empleo en la región y motiva a su comunidad para fortalecer el campo.
      Historias que inspiran

      Caparrapí, un municipio emprendedor que siembra semillas de progreso

      Historias que inspiran

      Jimena Leguizamón, una nadadora que transformó su vida gracias al talento, la disciplina y la pasión

