Dos exparticipantes del 'Desafío' que quedaron embarazadas de sus compañeros de 'reality'

Además de ser una competencia de alto nivel, el 'Desafío' también ha sido el espacio para que florezca una que otra vez el amor. A pesar de que hasta este 2025 no se había presentado un caso de embarazo en el programa, Andrea Serna anunció en el avance del capítulo 103 que una mujer que continúa en el juego podría estar en la dulce espera.

Dos exparticipantes del 'Desafío' que se embarazaron de Súper Humanos

Uno de los casos más conocidos es, sin duda, el de Paola Solano y Gago, quienes se conocieron en el 'Desafío The Box 2021' donde la deportista obtuvo el primer lugar de la competencia. Inicialmente, la pareja tuvo una amistad mientras estuvo en el formato; sin embargo, esto cambió cuando salieron de La Ciudad de las cajas y empezaron a conocerse un poco más.



Juntos tuvieron dos hijos: José Martín y Joaquín, a quienes presumen constantemente en las plataformas digitales.



Por otro lado, se encuentra el caso de Anamar y Renzo, quienes participaron en el 'Desafío XX años'. A diferencia de los primeros Súper Humanos, ellos sí se enamoraron frente a las cámaras y, aunque la relación se extendió después del programa, decidieron terminar su vínculo tras presentar diferencias.

Poco después, anunciaron que se encontraban en la espera de un bebé, a quien decidieron llamar Ethan. El menor hasta ahora tiene unos meses de nacido y se ha convertido en una motivación para que los famosos separen su faceta como pareja del rol que tienen como padres de familia.

A lo largo de la historia del 'Desafío' han habido múltiples historias de amor que han tenido gran acogida por parte de los usuarios de Internet. Entre ellas se destacan la que conformaron Luisa y Marlon en 2025, cuando el competidor fue expulsado por infringir una norma; la que integraron Karol y Mono, quienes se conocieron antes de estar en el formado; y la de La Crespa y Alejo, que no funcionó debido a que tras su separación ella declaró su gusto por las mujeres.

