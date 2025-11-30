Darlyn, del Desafío XX, habría presentado a su nuevo novio: ¿se parece a Kratos?

Darlyn fue una de las participantes más recordadas del Desafío XX, eventualmente se convirtió en la finalista del Reality de los Colombianos haciendo dupla con Sensei y enfrentándose a la pareja de Kevyn y Guajira, quienes eventualmente ganaron.

Lo cierto es que después del programa y antes del Ciclo Dorado, la joven inició una relación con uno de sus compañeros, se trata de Kratos, quien estaba en Omega y con el que duró varios meses, incluso hasta irse a vivir juntos.

A pesar de que parecían estar felices, la relación terminó y, pese a que no se ha entrado en muchos detalles sobre la razón, parece que los dos han seguido con sus vidas, por lo cual ella ya tendría una nueva pareja, de quien no se conoce su identidad.



Novio de Darlyn del Desafío

Y es que en una publicación en la que presume su día a día, la joven escribió: “¿Un cafecito para este frío? 🥰☕️ … ¿Ya vieron la última foto? 🙊❤️” hecho por el que sus fanáticos descubrieron que se trata de una instantánea junto a un hombre.

Todo parece indicar que sería su pareja, pues en la foto se le ve a ella muy sonriente y con los ojos cerrados, mientras que él le está dando un beso en la frente y la tiene abrazada. A raíz de esto ya hay muchos internautas preguntando el nombre del hombre y tratando de identificar su identidad.



“¿Y quién es él?”, “Aquí las que le dimos zoom extremo 😂😂😂 Pero no sabemos quién es 😢”, “Me encanta verte feliz”, “Estás muy bien acompañada”, “Cuenta, cuenta quién es”, dicen tan solo algunos de los mensajes en el carrusel de fotos.

Mira la última foto de esta galería:

Darlyn y Kratos

La relación de los exdesafiantes, que inició aproximadamente a mediados del 2024 terminó precisamente un año después, al parecer, en junio del 2025 y algunos internautas lo notaron debido a la falta de interacción entre los dos en redes sociales.

Especialmente cuando él cumplió años, pues no hubo una felicitación en público o un post en redes sociales, además, ella empezó a publicar cosas con frases que daban a entender que estaba soltera y que Kratos ya no hacía parte de su vida.