En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Linda Palma retó al Grupo Salpicón a una trova, ¿qué tal le fue?

Linda Palma retó al Grupo Salpicón a una trova, ¿qué tal le fue?

A Sábados Felices llegó Linda Palma, la presentadora de 'Show Caracol' y dejó a todo el público con su gran talento para trovar. Así fue la reacción del Grupo Salpicón.

Publicidad

Publicidad

Publicidad