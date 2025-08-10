Publicidad

Cuentos de los Hermanos Grimm
Caracol TV  / Sábados Felices  / Jorge Alfredo Vargas reta al Grupo Salpicón a una batalla de trova en Sábados Felices

Jorge Alfredo Vargas reta al Grupo Salpicón a una batalla de trova en Sábados Felices

A pesar de ser su jefe, el Grupo Salpicón le da con toda a Jorge Alfredo Vargas y aseguran que solo le falta reemplazar a Tal Cual y volverse el presentador del Minuto de Dios, porque como trovador, lo hace mejor que ellos.