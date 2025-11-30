En vivo
Pura diversión
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Primera foto del bebé de Mariana Pajón, lo presentaron al mundo con dos días de nacido

Primera foto del bebé de Mariana Pajón, lo presentaron al mundo con dos días de nacido

Contrario a varias figuras de la farándula nacional, la campeona olímpica ya presumió la ternura del pequeño Théo y en sus redes sociales le han llovido mensajes de felicitación, te mostramos su foto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad