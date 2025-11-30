Primera foto del bebé de Mariana Pajón, lo presentaron al mundo con dos días de nacido

Este 20 de noviembre se hizo público que la deportista colombiana Mariana Pajón dio a luz a su primer hijo en una clínica de Medellín, sin embargo, por el momento no se conocían muchos detalles al respecto y sus seguidores estaban atentos a cualquier publicación.

Por eso la medallista olímpica ha emocionado a sus seguidores con una declaración de amor acompañada de una imagen en su cuenta de Instagram, esto, debido a que se trata de la primera fotografía del pequeño, la cual ha conquistado a miles.



Bebé de Mariana Pajón

En la fotografía se ve al pequeño, aún en la clínica en la que nació y recostado en su cuna mientras, al parecer, duerme plácidamente. Théo está usando un pantalón verde y un saco tejido de color blanco que deja al descubierto sus pequeñas manos.

Con la publicación también salió a la luz que nació el 28 de noviembre del 2025 y que pesó 3.8 kilos, mientras que midió 51 centímetros. No cabe duda de que enterneció a sus familiares, seres queridos y a quienes siguen a sus padres en redes.

Mira la instantánea, aquí:



Los comentarios no se han hecho esperar y Paola Jara, que también tuvo a su bebé, Emilia, hace tan solo unos días, dejó algunos emoticones de carita enamorados, por lo cual, internautas la han cuestionado por su decisión de no mostrar el rostro de su pequeña.

Otros famosos colombianos que han dejado sus comentarios de felicitación son Carolina Cruz, Andrea Escobar, Miranda, Sebastián Yepes, Juan Arbeláez y el ciclista profesional Juan Naranjo, entre otros, pues los bonitos mensajes siguen llegando.

Vale la pena mencionar que, desde el 25 de noviembre, la medallista olímpica se estaba preparando para conocer a su hijo y así lo había contado en redes sociales, donde escribió que cada día estaban más cerca de conocerse.

A pesar de todo, también mencionó que desde ese momento empezaba a extrañar tenerlo dentro de ella, juntos 27/7, sus pataditas y “la barriguita que ha sido su hogar”. Aseguró que poder sentirlo había sido un enorme privilegio y que estaba lista para conocerlo.