En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Concierto de J Balvin: Invitados, un cantante se arrodilló ante él y el momento más emotivo

Concierto de J Balvin: Invitados, un cantante se arrodilló ante él y el momento más emotivo

El paisa dio un espectáculo de talla mundial y sus seguidores quedaron completamente sorprendidos con el nivel de los artistas que lo acompañaron en el escenario, incluso Daddy Yankee se lució en la tarima.

Publicidad

Publicidad

Publicidad