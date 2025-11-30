Concierto de J Balvin: Invitados, un cantante se arrodilló ante él y el momento más emotivo

J Balvin tenía programado un concierto sin precedentes en Medellín para este 29 de noviembre y sin duda dejó encantados a sus fanáticos, pues fueron varias horas de presentaciones llenas de talento, música y del sabor de la ciudad de la eterna primavera.

Lee más: De dónde es Catalina Duque, la nueva Miss Internacional; no nació en Colombia



Invitados al concierto de J Balvin

En redes sociales, seguidores del paisa han asegurado de manera graciosa que: “le quedaron debiendo” debido a la cantidad de artistas que aparecieron en tarima, tanto nacionales como internacionales. Sin duda, uno de los más relevantes fue Daddy Yankee, con el que realizó un tributo al género que interpreta.



El puertorriqueño no fue el único en encender la noche, nombres como Feid, Yandel también demostraron las aristas del reguetón. No obstante, otros ritmos también fueron protagonistas en la noche, especialmente cuando el rapero 50 Cent se subió al escenario.

Chencho, Dj Snake, Farruko, Tito el Bambino, Jowell y Randy, De la Guetto, Kapo y Ryan Castro también compartieron tarima con el paisa y lo acompañaron a interpretar sus temas más famosos, sin embargo, esto no se quedó allí, Lennox, Kris R, Lenny Tavares, Justin Quiles, Eladio Carrión, Nio García, Fainal, Rayo y Toby, Golpe a Golpe y Reykon se hicieron presentes.



Sin duda, un momento que no pasó desapercibido fue cuando Maluma se arrodilló frente a su colega mientras que compartían escenario, allí incluso aprovecharon para recordar momentos del pasado y de cómo han llegado a donde se encuentran actualmente.

Publicidad

Valentina Ferrer y Río envían mensaje a J Balvin

No cabe duda de que uno de los momentos más emotivos del concierto, que duró 7 horas, fue la proyección de un video enviado por Valentina Ferrer y Río, allí el pequeño le dice: “te amamos, papá” y su pareja también le presume todo su amor.

Publicidad

Lee más:" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0">Ya habría nacido el hijo de Mariana Pajón: "Qué privilegio ha sido sentirte"

Inmediatamente, el intérprete se arrodilló en el suelo y no pudo contener las lágrimas al ver a su familia en la enorme pantalla del estadio Atanasio Girardot. El instante conmovió a sus seguidores, sus colegas y a todos los presentes.