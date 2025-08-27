Darlyn, exparticipante del Desafío, reaccionó a la salida de Lucho: este fue el mensaje

En el capítulo 38 del Desafío Siglo XXI, estuvo cargado de muchas emociones tras el más reciente Box Negro en el que Lucho tuvo que despedirse de sus compañeros. Uno de los más afectados fue Leo, el capitán de Alpha, quien lloró al saber que un integrante de su equipo se va de la competencia.

Reacción de Darlyn a salida de Lucho

Asimismo, varios de los competidores se le acercaron para despedirlo y darle un abrazo de fortaleza, por esta situación tan triste. Tras este momento, una de las exparticipantes del Desafío, Darlyn, no dudó en reaccionar a la salida de Lucho y se mostró muy afectada en un video que subió a su Instagram, en la que supera los 400 mil fans.



Darlyn, exparticipante del Desafío, reaccionó a la salida de Lucho: “Muy triste” Foto: Caracol Televisión

“Me pareció muy triste la salida de Lucho, pero me da mucho pesar de Leo, que era como el amigo de él”, fue lo que expresó al ver que el competidor tendrá que estar en el cubo de los eliminados y no podrá continuar más dentro de La Ciudad de las Cajas mostrando su mejor rendimiento en las pruebas.

De qué se trató la prueba en la que Lucho salió eliminado

Los competidores partieron desde el segundo nivel y de allí soltaron un tronco de un ancla para buscar una esfera. Esta la sujetaron a un poste que elevaron para poder descender y después, correr para pasar un laberinto llegando a un túnel vertical. Ese lo atravesaron mientras iban sacando los costales.

Posteriormente, volverán al segundo nivel en el que encontraron unas canecas unas piedras y las sacaron para hallar un machete. Ahí se tenían que devolver por el túnel vertical y así llegar a un bloque de madera que desprendió un cofre gigante, y con este recorrieron toda la pista hasta llegar a la meta.

Al estacionarse en aquel punto, abrieron la caja y sacaron unos discos que lanzaron con una cauchera con el fin de agrupar nueve de estos en la punta de aquella mesa. Ahora bien, todos los participantes se encontraban en aquel punto dando lo mejor. Camilo fue el primero en confirmar su cupo en el Desafío, después Rata, seguido de Potro y finalmente, Leo, por lo cual, Lucho se despidió de todos.

