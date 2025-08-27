Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Darlyn, exparticipante del Desafío, reaccionó a la salida de Lucho: este fue el mensaje

Darlyn, exparticipante del Desafío, reaccionó a la salida de Lucho: este fue el mensaje

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 400 mil seguidores, no dudó en mostrarse afectada al ver que Lucho ya no continuará en el Desafío y que debe ir al cubo de los eliminados.

Darlyn Giraldo, exparticipante del Desafío, reaccionó a la salida de Lucho: “Muy triste”
Darlyn Giraldo, exparticipante del Desafío, reaccionó a la salida de Lucho: “Muy triste”
Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 27, 2025 07:03 a. m.