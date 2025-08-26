Mamá de Andrey, del Desafío: destapó qué opina sobre Deisy y si la aceptaría como nuera

Andrey, el eliminado del sexto ciclo del Desafío del Siglo XXI, es recordado no solo por su rendimiento en el terreno de juego, sino también por su sentido de pertenencia en Omega. Recientemente, su madre, Zulay, estuvo en la previa de ditu, por lo que aprovechó para revelar cómo vio el paso de su hijo por La Ciudad de las Cajas.

Mamá de Andrey habla por primera vez de Deisy

La mujer fue abordada acerca de la cercanía que los televidentes pudieron notar entre Deisy y Andrey, a pesar de que no lograron consolidar una relación. Es necesario mencionar, que la Súper Humana también ha dado de qué hablar al mostrarse cercana a otros compañeros como Julio (cuando fueron los primeros en visitar la Suite ditu), Rata y Leo.



Cuando Guajira y Estaban le preguntaron a Zulay si aceptaría una relación entre Andrey y Deisy, la mujer aseguró que no estaría de acuerdo, pero hizo énfasis en que esta es una decisión que solo le compete al diseñador de joyas.

“No (...) En ese caso ya es decisión de él, pero Deisy me gustaría como amiga de él”, explicó.

Durante el mismo encuentro, la progenitora del deportista también expuso por qué está en desacuerdo con las decisiones que se están tomando dentro de Omega, asegurando que hay una "rosca" que tiene como beneficiados al grupo de los costeños.

Asimismo, admitió que Andrey estaba siendo percibido como un comodín dentro de la escuadra rosada y añadió que, con la eliminación de su hijo, todo parece indicar que Katiuska y Juan tratarían de usar esta misma estrategia con Camilo, quien ha demostrado tener un buen rendimiento en el terreno de juego.

Finalmente, reflexionó sobre el paso de su hijo por el programa y aseguró que, aunque hizo un gran trabajo, cree que su desempeño pudo tener más visibilidad si hubiese estado en un equipo donde le permitieran sacar a flote todas sus capacidades.

“Sí estuvo en el equipo equivocado, es mi manera de pensar”, explicó.

