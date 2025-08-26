FOTOS: El deporte que no sabías que practicaba Rosa antes de entrar al Desafío

Rosa, la capitana de Gamma, ha descrestado a todos los televidentes por su gran participación en el Desafío Siglo XXI. Recientemente, las mujeres del equipo hicieron el mejor desfile y la deportista se robó todas las miradas de sus compañeros.

Deporte que hacía Rosa, del Desafío

Ahora bien, para los seguidores que no lo saben, desde que tiene diez años quería entrar a un equipo de voleibol. Y lo logró varios años después y a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 79 mil seguidores, ha mostrado lo feliz que es al entrar a la cancha. Por lo cual, los fans le han escrito varios mensajes apoyándola.



"Una reina siempre", "cada año mi lente siempre se deleita captando las imágenes de la reina del Voleibol en Valledupar", "morena hermosa, qué remates, eres la mejor", "qué bloqueo lindo", "la mejor jugadora de voleibol", "felicitaciones, qué Dura", "nadie brilla más que tú", "la esencia de la persona siempre sale a relucir en todo lo que hace y en esta oportunidad demostraste la valentía y tenacidad para cambiar los resultados", dijeron algunos.

Es de resaltar que, la primera foto que subió Rosa a su Instagram fue jugando su deporte favorito en el 2017. Al año, exactamente el 4 de octubre de 2018, mostró lo feliz que era en aquel tiempo. Asimismo, agradeció a la vida por darle tanto en aquel deporte que desde muy pequeña soñó

Más adelante hay más imágenes en la que ella está con todo su equipo y la descripción indicó que "esto dejó de ser una pasión y se convirtió en mi vida". Finalizando el 2019 dejó un gran mensaje al equipo al que perteneció y posó con todo ellos sintiéndose por haber logrado lo que deseó siempre. Ahora, Rosa está dando su mejor versión en el Desafío Siglo XXI para llegar lejos en la competencia, en la que se ha forzado cada instante.

