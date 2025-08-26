Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / FOTOS: El deporte que no sabías que practicaba Rosa antes de entrar al Desafío

FOTOS: El deporte que no sabías que practicaba Rosa antes de entrar al Desafío

La actual capitana de Gamma ha mostrado la pasión con la que compite en el Desafío Siglo XX. Sus fans le mandan mensajes a diario felicitándola por todo lo que ha logrado en el programa.