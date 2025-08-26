Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Aida Victoria Merlano sorprendió con emotivo mensaje: “Llegaste a sanar tantas cosas”

Aida Victoria Merlano sorprendió con emotivo mensaje: “Llegaste a sanar tantas cosas”

La pareja de Juan David Tejada está muy feliz con la llegada de su bebé y a través de su cuenta de Instagram, ha ido revelando cómo ha sido su faceta de mamá primeriza.

Aida Victoria Merlano publicó emotiva foto de su hijo: “Llegaste a sanar tantas cosas”
Foto: Instagram @aidavictoriam
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 26, 2025 06:56 a. m.