Aida Victoria Merlano sorprendió con emotivo mensaje: “Llegaste a sanar tantas cosas”

En los últimos días, Aida Victoria Merlano ha dado de qué hablar luego de haber dado a luz a su primer hijo. En su cuenta de Instagram, en la que tiene más de siete millones de seguidores, ha ido mostrando todo el proceso de convertirse en madre.

Mira también: Aida Victoria Merlano se despachó contra Yina Calderón: “Westcol, al parecer, es el papá de su bebé”



Cuál fue el mensaje de Aida Victoria Merlano

Recientemente, publicó una fotografía que enterneció a todos los seguidores. Se trata del pequeño, quien está bocabajo en un coche, y junto a esta imagen dejó el siguiente mensaje: “Amor de mi vida, pulguita mía, niño piraña. Cuando naciste urgió una nueva versión de mí, llegaste a sanar tantas cosas. Te amo”.



El mensaje de Aida Victoria Merlano que derritió a muchos: “Llegaste a sanar tantas cosas” Foto: Instagram @aidavictoriam

Precisamente, desde que el menor llegó a este mundo terrenal, la hija de la exsenadora de Colombia no ha podido ocultar lo feliz que se encuentra. Los seguidores la felicitaron por aquel momento tan único que compartió con todos y fue su parto. Allí confirmó que ya es mamá de Emi y que hasta el momento ha sido lo más bello que le ha pasado en su vida.

Publicidad

El 15 de agosto subió otro video en el que aparece Aida Victoria Merlano hablándole a su bebé mientras lo a cambiando de pañal. Empieza mostrando cómo le va quitando la pijama y después lo carga darle cariño. Segundos después, le aplica una crema y lo alista para luego pueda comer muy tranquilo. Tras esto, la influencer barranquillera revela cómo quedó con su nueva ropa.

Publicidad

Después, la expareja de Westcol habló de cómo fue su parto y cómo vivió esos momentos únicos al ver a su hijo por primera vez con vida. En este clip indicó que rompió fuente y de inmediato tuvieron que salir para el hospital, pero hubo un detalle, no podía dejar su bola para hacer ejercicios antes de tener a su bebé.

Mira también: Fans dicen que Aida Victoria Merlano y su pareja están en crisis: ella habría reaccionado

Cuando se enteró de que tenía que dilatar hasta diez, y que solo había llegado a dos, se impactó porque le faltaba bastante para llegar a ese número. Luego de esto, confiesa que pidió la epidural para ayudar con este proceso de traer al mundo a su hijo.

Aunque afirma que, algunas personas piden la inyección desde mucho antes, pero ella quería ser fuerte y lograr hacerlo sola sin necesidad de esto. A pesar de todo, su bebé nació muy bien y día tras días no ha podido dejar de enviar que está en su mejor momento, tras dar a luz a su pequeño, lo que más ama en este mundo.