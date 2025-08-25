Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Lucho reta a Zambrano a ir al Desafío a Muerte: Le envía mensaje para que vaya al Box Negro

Lucho reta a Zambrano a ir al Desafío a Muerte: Le envía mensaje para que vaya al Box Negro

El integrante de Alpha le manda a decir a Zambrano, de Gamma, que se coloque el chaleco de sentencia. Rosa cree que lo que él quiere es destruir la alianza para proteger a sus "amigos" de Omega.