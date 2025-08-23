Publicidad

Desafío del Siglo XXI
Así se veía Mencho, del Desafío, hace más de 10 años cuando practicaba la halterofilia

A traves de su Instagram, en la que tiene más de 63 mil seguidores, Mencho ha mostrado la evolución que ha tenido en su deporte hasta ser campeona mundial en levantamiento de pesas.

Foto: Instagram @mencho.oficial y @desafiocaracol
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 23, 2025 12:50 p. m.