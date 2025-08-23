Así se veía Mencho, del Desafío, hace más de 10 años cuando practicaba la halterofilia

En el Desafío Siglo XXI, hay una participante que se ha robado el corazón de todos los televidentes por ser una gran persona y resaltar en las diferentes pruebas que realizan en La Ciudad de Las Cajas.

Cómo se veía Mencho hace más de diez años

En su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 63 mil seguidores, ha posteado todos esos momentos que vivió cuando competía en los Juegos Olímpicos. En Beijing, en el año 2008, quedó de octavas, en el 2016 estuvo en Río y en Tokio 2020 ocupó el mismo lugar, el cuatro.



Su primera foto relacionada con este deporte de halterofilia, o más conocido como levantamiento de pesas, fue en el 2014. Se observa cómo está feliz de estar en aquella competencia dejando en alto el nombre del país.

Más delante publicó un video del 2012, en el que está dándolo y demostrando de lo que es capaz. Posteriormente, el primero de abril del 2014 posteó una foto con su pareja, y así sucesivamente hasta mostrar lo que ha hecho en su vida deportiva.

Sus fans están muy felices de verla en el Desafío cumpliendo sus sueños. Por lo cual, varios le enviaron mensajes de apoyo y de fortaleza para seguir entregando todo su mejor esfuerzo en cada pista

"Mencho, eres una mujer saludable, fuerte de mente y cuerpo, vamos que tú puedes" "Mencho te queremos, ese gran corazón, esa paciencia, siempre con Dios por delante vamos", "hermosa mi guerrera", "hermosa en su personalidad y energía", "tremendo cuerpo, suerte en el Desafío", dijeron algunos.

Recientemente, en La Red, confesó que pasó por un momento complejo en su mientras cuando estaba compitiendo en su deporte. Le dieron la triste noticia de que su hermano falleció y no pudo despedirse de él. Por eso, todo de ahí en adelante lo hizo en su nombre, porque a pesar de que desde el Ministerio del Deporte la apoyaron, no logró viajar para darle el último adiós. Asimismo, otros detalles que la llevaron a alejarse del levantamiento de pesas.

