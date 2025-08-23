Dani y Tina, las mellizas del Desafío, fueron protagonistas de dos videos y nadie lo notó

En este Desafío Siglo XXI, hay dos mellizas que, desde el primer momento, llamaron la atención de todos los televidentes. Se trata de Dani y Tina, quienes se han destacado por su habilidad en las pruebas de La Ciudad de las Cajas; sin embargo, hay un detalle que pocos conocían.

Mira también: “Eres conflictiva y metes cizaña”: Tina recibe críticas en Alpha y cuestionan su cercanía a Eleazar



Tina y Dani aparecieron en dos videos musicales

Las dos hermanas, quienes antes pertenecían a Beta, aparecieron en dos videos musicales de los cantantes colombianos, Mike Bahía y Manuel Medrano. Esto lo confirmó Dani cuando estuvo en Día a Día hablando de toda su experiencia, no solo en el Desafío, sino también al frente de las cámaras.



El primer clip fue en el de ‘Detente’ de Mike Bahía y Danny Ocean. Aunque al comienzo sale solo Tina con el cabello oscuro, al final de todo el video, que dura tres minutos con 15 segundos, aparecen las dos hermanas con el mismo color en el pelo montadas en una moto.

Por otra parte, está el de Manuel Medrano junto a Duplat en ‘Intensos’. A medida que se va desarrollando la canción, cada una tiene su momento para brillar junto a los dos artistas. Asimismo, se puede observar a las dos muy felices encima de una almohada muy cómoda.

Publicidad

Ahora bien, Dani, desde afuera del reality, le está haciendo barra a su hermana Tina, quien está compitiendo en Alpha, su nuevo equipo desde hace unas semanas. No solo ha destacado lo feliz que se siente por ella, de estar logrando un sueño, sino que también ha respondido lo que piensa sobre Eleazar y el acercamiento que ha tenido con su hermana.

Publicidad

Mira también: Por qué Tina lloró en casi toda la prueba del Desafío: estuvo a punto de rendirse, pero no lo hizo

Recientemente, los participantes han mostrado interés el uno por el otro, tanto así, que hasta han dormido en la misma cama. Hubo un instante en el que confesaron todos sus sentimientos y afirmaron que ven en el otro lo que buscan en una persona.

A raíz de esto, Dani, la más reciente eliminada, no dudó en reaccionar y afirmar que aquella “relación” que se está construyendo va a “fracasar”. Aunque le agradece a Eleazar por estar muy pendiente de Tina y cuidarla, no cree que luego del Desafío ellos sigan en la misma tónica de conocerse y salir.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.