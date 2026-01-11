Casa de Ayda Valencia, Carlos Vargas le investigó los trofeos, los dioses y hasta el clóset

Ayda Valencia abrió las puertas de su apartamento y permitió que las cámaras mostraran uno de los espacios más personales de su vida. La experta en fenómenos paranormales, conocida por su trayectoria en la televisión colombiana, reveló detalles íntimos de su hogar, un lugar cargado de simbolismo, espiritualidad y recuerdos que reflejan su historia personal y profesional.

Casa de Ayda Valencia

Desde la entrada, Ayda explicó que su casa está llena de objetos traídos de distintos lugares del mundo como India, el Tíbet, Egipto, Grecia y España. Muchas de estas piezas cumplen una función energética. Algunas figuras, ubicadas estratégicamente cerca de la puerta, están destinadas a retener la energía negativa de quienes ingresan. Otras representan protección, abundancia y prosperidad, conceptos que, según ella, hacen parte de una filosofía de vida que ha estudiado durante años, más allá de cualquier creencia religiosa específica.



Uno de los espacios más llamativos es la mesa principal, donde conviven figuras como Buda, símbolos orientales y elementos que representan la abundancia. Ayda explicó que tener estas imágenes en casa es comparable a tener un Cristo, ya que simbolizan la energía de Dios desde diferentes miradas espirituales. También conservó un pequeño rincón lleno de figuras y recuerdos que le regalaron sus hijas cuando eran pequeñas, objetos de los que nunca quiso desprenderse.

En la cocina destacó su gusto por lo sano y lo natural, además de una colección de objetos traídos de viajes. También mostró con orgullo varios trofeos de bolos, deporte que practica y en el que una de sus hijas fue campeona en Colombia y Estados Unidos.

En el segundo piso, Ayda presentó obras de arte hechas en familia, piezas únicas pintadas con pigmentos naturales. Allí también se encuentra un "Buda llorón" que, según la tradición, recoge las tristezas del hogar. Finalmente, habló de su habitación y de objetos que la conectan con su niña interior, una etapa que decidió sanar tras una infancia difícil. Con este recorrido, Ayda Valencia dejó ver un hogar que refleja su esencia, su espiritualidad y una vida marcada por la búsqueda constante de equilibrio, sanación y bienestar.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.