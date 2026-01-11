Publicidad

Cómo es la casa de Ayda Valencia por dentro, recorrido con Carlos Vargas

Carlos Vargas visitó la casa de Ayda Valencia en medio de una entrevista de La Red, allí la experta en terapias alternativas le mostró cada rincón de su hogar.

Casa de Ayda Valencia, Carlos Vargas le investigó los trofeos, los dioses y hasta el clóset

Ayda Valencia tiene su casa llena de figuras místicas, pero también cuenta con algunas curiosidades reveladas por Carlos Vargas, quien no dejó ni un rincón de su casa sin investigar.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
