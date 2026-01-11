Publicidad

Tres peores cirugías de Yina Calderón, la influenciadora se operará de nuevo

Yina Calderón habla de un lifting facial, su cirugía en los glúteos tras tener biopolímeros y otros procedimientos quirúrgicos que le han salido mal.

Yina Calderón da detalles de sus tres peores cirugías y dice que se realizará otra

Yina Calderón habla de los peores resultados que ha tenido tras las múltiples cirugías que se ha realizado, incluso revela que, en una ocasión, el médico olvidó ponerle una de sus prótesis.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
