Yina Calderón da detalles de sus tres peores cirugías y dice que se realizará otra

Yina Calderón habló en el programa La Red sobre varias intervenciones quirúrgicas que, según relató, no tuvieron los resultados esperados y marcaron momentos complejos en su vida personal. La creadora de contenido decidió contar su experiencia con el objetivo de advertir y generar conciencia entre quienes consideran someterse a procedimientos estéticos sin la información suficiente.



Cirugías de Yina Calderón

La primera situación ocurrió cuando buscaba realizarse una lipopapada, Calderón explicó que el médico se confundió y terminó haciéndole un lifting facial. Aunque no reveló el nombre del profesional, mostró la cicatriz que le quedó detrás de las orejas y recordó que, al despertar, no podía gesticular con normalidad, lo que le generó preocupación y angustia durante su recuperación.

La segunda intervención estuvo relacionada con el retiro de biopolímeros, tras el procedimiento, aseguró que pasó seis meses sin glúteos, una etapa que describió como emocionalmente difícil. Sin embargo, al querer verse más voluptuosa, pidió que le colocaran prótesis. Al salir de la anestesia, lo primero que hizo fue tocarse y notó una diferencia evidente entre ambos lados, en ese momento, según contó, al doctor “se le olvidó ponerle una prótesis”, situación que la dejó en estado de shock.



La tercera experiencia también estuvo ligada a los glúteos. Calderón reconoció que, tras la colocación de las prótesis, no siguió las indicaciones médicas y no usó las fajas recomendadas. Como consecuencia, el aspecto de sus glúteos se alteró y comenzaron a caerse. En este caso, aclaró que no se trató de un mal procedimiento, sino de un mal cuidado posterior. Finalmente, reveló que desde hace cinco años no tiene prótesis en los glúteos y que actualmente planea retirarse las prótesis de los senos.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.