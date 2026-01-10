La Red: Detalles de la recta final del Desafío, famosa relata duro momento y más - Resumen del capítulo - CaracolTV En este capítulo de La Red, Andrea Serna y El Jueves del Desafío se refirieron a lo que pasará en los próximos días en el programa. Además, también una famosa contará que fue rechazada cuando joven.