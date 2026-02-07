Publicidad

En 'La Red', de Caracol Televisión, Natalia Jiménez habló de Yeison Jiménez

En 'La Red', de Caracol Televisión, Natalia Jiménez habló del regaló que recibió de la familia de Yeison Jiménez y Cristina Hurtado contó sus secretos de belleza.

La Red: Regalo que esposa de Yeison Jiménez le dio a Natalia Jiménez y más en el resumen

La cantante española contó que vivió un momento emotivo en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín, donde conoció a la familia de él. Además, Cristina Hurtado reveló sus secretos de belleza.

