15:18 min Regalo que esposa de Yeison Jiménez le dio a Natalia Jiménez y más en el resumen 15:00 los amores de Be y Ana Katalina Torres que cambiaron a sus vidas| Resumen 15:05 resumen capítulo: dobles de Yo Me Llamo agrandan la familia, y hay denuncias de famosos 15:02 mientras Juana Arboleda habla de su separación, parejas viven las mieles del amor| Capítulo 15:18 Regalo que esposa de Yeison Jiménez le dio a Natalia Jiménez y más en el resumen

La Red: Regalo que esposa de Yeison Jiménez le dio a Natalia Jiménez y más en el resumen La cantante española contó que vivió un momento emotivo en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín, donde conoció a la familia de él. Además, Cristina Hurtado reveló sus secretos de belleza.