La Red: famosos que fueron suplantados y acosados: Resumen del capítulo - CaracolTV
En este capítulo de La Red, hombres y mujeres del mundo del entretenimiento relatan sus amargas experiencias tras ser víctimas de suplantación de identidad para estafas y de acoso a través del uso indebido de sus nombres.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
15:01 min
famosos que fueron suplantados y acosados: Resumen del capítulo
15:49
¿Qué deparará el 2026 para los famosos y la Selección Colombia? Resumen del capítulo
16:05
Resumen| Tres exparticipantes del ‘Desafío’ ganaron particulares premios, ¿cuáles fueron?
15:35
Manuel Teodoro habla de su separación y Martha Bolaños explica sus cirugías; resumen del capítulo
15:01
famosos que fueron suplantados y acosados: Resumen del capítulo
La Red: famosos que fueron suplantados y acosados: Resumen del capítulo
En este capítulo de La Red, hombres y mujeres del mundo del entretenimiento relatan sus amargas experiencias tras ser víctimas de suplantación de identidad para estafas y de acoso a través del uso indebido de sus nombres.