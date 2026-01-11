Publicidad

La Red dedica su programa a Yeison Jiménez, fallecido a los 34 años en un accidente aéreo

Tras el anuncio de la muerte del artista Yeison Jiménez a los 34 años, en Paipa, Boyacá, La Red le hace un homenaje al intérprete de 'El Aventurero' y dedica su programa del 11 de enero a su vida.

La Red dedica su programa a Yeison Jiménez: esto se hubiera dicho a él mismo en el pasado

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
