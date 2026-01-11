La Red dedica su programa a Yeison Jiménez: esto se hubiera dicho a él mismo en el pasado

El legado de Jason Jiménez sigue vivo en la memoria de quienes lo vieron crecer desde sus inicios más humildes hasta convertirse en una figura representativa de la música popular. En una de sus reflexiones más emotivas en entrevista con La Red, el artista recordó cómo muchas personas no creían en su talento cuando apenas era “un loquito que le gustaba cantar en el parque”, una imagen que hoy contrasta con el impacto que logró en el público.



Cómo inició la carrera de Yeison Jiménez

Jiménez contó que, desde el año 2004, tras la separación de sus padres, encontró en la música una forma de refugio y expresión. Al momento de escribir sus canciones, siempre evocaba el lugar donde creció, un entorno profundamente marcado por la música popular. Según relató, pasó gran parte de su infancia en una cantina que pertenecía a sus padres, ubicada en el parque principal de su pueblo natal, en una tienda que hoy en día se llama 'Mi lindo Manzanares', un negocio que en su momento se llamaba la panadería del Trigal.

El cantante explicó que siempre buscó conectar con el pueblo, con la gente sencilla que se veía reflejada en sus letras: “Siempre que me siento a escribir mis canciones trato de llegar a este público. Yo digo, si le gusta a mi pueblo, le va a gustar a todo el país”. Con sinceridad, también reconoció que nunca imaginó alcanzar grandes multitudes, pero sí salir adelante gracias a su esfuerzo y disciplina.



Recordó con orgullo al joven que empezó a trabajar desde los 14 años en una plaza de mercado, que estudió, se graduó y superó numerosas pruebas para cumplir sus sueños: “Ese Yeison Jiménez que se mató tanto tiene que sentirse muy orgulloso”, expresó. Yeison Jiménez falleció tras un accidente de avioneta en Paipa, una noticia que conmocionó a sus seguidores y al mundo de la música popular.

Este programa está dedicado a la memoria de Yeison Jiménez, por siempre en nuestros corazones.

