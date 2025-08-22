En medio de las lágrimas, Dani, del Desafío, habla de la muerte que la marcó para siempre

En El Sentenciado del Desafío Siglo XXI, estuvo Dani y no dudó en hablar de su familia, en especial de su mamá, quien le envió un mensaje tras su participar en el programa de los colombianos. A medida que la mujer iba a hablar, la exparticipante expresó que aquel momento fue muy emotivo para ella, y dio más detalles de su progenitora.

"Mi mami es una mujer increíble, que me inspira, que me sigue todos mis caprichos, apoya en absolutamente todo. Demasiadas emociones, porque saber que mis padres se sienten orgullosos, simplemente lo es todo para mí. Ellos son mi pilar", expresó.

Posteriormente, se refirió a sus papás en general y afirmó que son increíbles. Indicó que su mamá es muy arriesgada y estratégica, por su parte, su progenitor es más temeroso y miedoso, pero tiene ideas que son "terreneitor" y se enfrenta a lo que sea por sus hijas. A pesar no estar de acuerdo con ciertas cosas, siempre las ha apoyado.

Dani, del Desafío, revela cómo murió su abuelo

Después de esto, habló de esa muerte que le marcó para siempre. alicoramiento. En medio de su triste, y algunas lágrimas, confesó que todo ocurrió por la imprudencia de una persona.

"Íbamos a pasar todos en familia y por la imprudencia de alguien, que en ese momento estaba en estado de alicoramiento. Mi abuelito iba realizando deporte y llega esta persona, lo levanta y le genera un trauma craneoencefálico severo. Lo destruyó completamente por dentro y lo dejó en estado vegetativo. Es una pérdida muy difícil que, a pesar de los años, siempre lo voy a recordar con mucho dolor", expresó.

Asimismo, indicó que para su papá ha sido muy duro, porque, aunque pase el tiempo, lo tiene en su corazón. Adicionalmente, reveló que para su progenitor, su abuelo fue su inspiración. Por lo cual, recordar la forma tan trágica en la que murió, y más en esa fecha tan especial.

Luego reveló que lo que más recuerda, es que aquel familiar los dejaba brillar, y los alcahueteaba todo lo que quería, como en los sueños más locos que tuvieran. Por eso, Dani indica que es una mujer muy soñadora, porque sabe que Dios la tiene para grandes cosas, además, que no tiene limitaciones mentales.

Por eso, siempre se arriesga a todo, así haya situaciones en donde no se le den las cosas, aun así, saca siempre lo mejor de ella. "Mi familia siempre me ha enseñado, que si me caigo, vuelvo y me paro".

