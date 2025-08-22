Publicidad

Desafío Siglo XXI  / En medio de las lágrimas, Dani, del Desafío, habla de la muerte que la marcó para siempre

En medio de las lágrimas, Dani, del Desafío, habla de la muerte que la marcó para siempre

Dani, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, abrió su corazón en El Sentenciado para detallar esos aspectos que no han sido color de rosa en su vida. Además, reaccionó al saludo de su mamá.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
agosto 22, 2025 09:56 p. m.