Nuevo sentenciado del Desafío: sugirió que el capitán abusa de su poder para llegar a la Final

Gamma se coronó como el ganador del Desafío de Sentencia y Servicios luego de un intenso encuentro deportivo en el Box Rojo. Tras esta victoria, los naranjas aprovecharon para dejarles a Omega el pago del arriendo que está en 20 millones de pesos en La Ciudad de las Cajas.

Una vez regresaron a casa, los Súper Humanos debatieron a qué equipo le enviarían el Chaleco de Sentencia; por lo que Rata intervino para solicitar que empezaran a repartir las temidas prendas y así no centrarse únicamente en la escuadra rosada, que ha venido enfrentando una compleja situación por incumplir con un castigo de la producción.



Quién quedó sentenciado en el capítulo 35 del Desafío

Rata fue el encargado de dar las noticias en Omega; sin embargo, al llegar se percató de que sus contrincantes estaban discutiendo sobre quién iría al Desafío a Muerte. Aunque Juan intentó mantener su voz de mando en el equipo, Potro aseguró que escogerlo a él le parecía una injusticia teniendo en cuenta su buen desempeño en el terreno de juego.

Al enterarse que Potro fue seleccionado para ser el nuevo sentenciado, Rata quiso hacer una reflexión y hasta expuso que estaba teniendo algunos problemas de convivencia en Gamma debido a su impopular posición.

“No sé a quién se lo vayan a poner, pero quiero ponérselo yo (…) Yo siempre he querido una repartición justa. Hay una controversia porque nadie quiere portar el chaleco”, dijo el Súper Humano, recordando que todos los participantes tienen cualidades que los hacen destacar en algunos Boxes más que en otros.

Posteriormente, indicó que este sería el último chaleco para Omega teniendo en cuenta la conversación que se estaba llevando a cabo en Gamma; por lo que sus contrincantes se mostraron un poco aliviados no solo por la promesa, sino también por el sentido de compañerismo del jugador de OCR.

