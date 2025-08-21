La emotiva reacción de Yina Calderón al traslado de Epa Colombia: "El caso se está moviendo"

En las últimas horas, se logró un acuerdo con el Ministerio de Justicia, para que Epa Colombia sea trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá. Por lo cual, las reacciones no se demoraron en aparecer.

La mamá de Daneidy Barrera, Martha Rojas, le dejó un tierno mensaje en una foto, en la que estaban todos posando muy felices como familia. “Gracias a Dios por tus promesas cumplidas. No hay Dios tan poderoso como tú. Te amo, seguimos adelante familia con la bendición. Te amo mi reina, siempre seré tu madre”, expuso.



Posteriormente, Yina Calderón, también comento sobre la noticia y les pidió a todos sus seguidores que oren mucho para que su amiga salga de la cárcel. Además, indicó que no importa si la empresaria de keratinas no quiera verla, que lo importante es que esté en libertad.

“No sé por qué siento que el caso se está moviendo y que va a estar mejor allá. Dios tiene el poder, y yo siento que Epa Colombia va a quedar dentro de muy poco libre, algo me lo dice. Ayúdenme con una cadena de oración”, afirmó.

Por otra parte, cree que el caso de Barrera se está moviendo y no pierde la fe de que muy pronto estará compartiendo con su hija y con su esposa Karol Samatha. Asimismo, que en el lugar donde se encuentra actualmente estará en mejores condiciones.

“En donde ustedes vean algo de ella etiqueten y pongan, libertad para Epa. Que nos volvamos fastidiosos hasta que la saquen de la cárcel. Yo siento que en la Estación de Carabineros de la Policía va a estar un poco mejor y que el caso se está moviendo”, puntualizó Yina Calderón.

Frente al traslado de Epa, los seguidores no dudaron en reportarse y algunos dijeron que es muy injusto lo que le pasa. Asimismo, piden que pronto pueda salir de este lugar y encontrarse con los suyos.

“Es injusto que esa mujer esté pasando por eso”, “sigo pensando que ojalá se haga justicia para ella”, “debería estar en su casa y con su hija, pero en Colombia la justicia llega tarde”, “ha puesto la cara por asumir su responsabilidad por lo que hizo”, “libertad para Daneidy”, “ella ya pagó su daño, deben dejarla libre”, expresaron algunos.