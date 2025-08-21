“Un camino con muchas dudas”: Exintegrante de Ventino revela la enfermedad que tiene

Recientemente, Olga Lucía Vives, exintegrante de Ventino, abrió su corazón en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 300 mil seguidores, para exponer lo que está ocurriendo desde hace ocho años, aproximadamente cuando fue diagnosticada por los doctores.

Cuál es la enfermedad que tiene Olga Lucía Vives

Según reveló la artista, ella tiene psoriasis, una enfermedad autoinmune y quienes la adquieren, son más propensos a tener depresión, ansiedad, infartos, derrames cerebrales, mayor riesgo de demencia, tres veces más riesgo de alcoholismo, entre otros factores que pueden afectar la vida de la persona.



En el clip en el que habló en detalle sobre todo lo que pasa, le dejó unas palabras a sus fans para que se enteren de lo que tiene y asimismo, estar pendientes de los tratamientos que recibirá para lo que está viviendo.

"Nunca pensé que diría esto públicamente… y mucho menos que me haría sentir tan fuerte. Esta es mi historia con la psoriasis. Este es un camino que inició con muchas dudas y ahora estoy en búsqueda de respuestas y alternativas. Quiero que me acompañen a descubrir cómo puedo transformar el rumbo de esta enfermedad en mi vida. Compartirlo con ustedes me hace sentir menos sola", afirmó Vives.

Luego de esto, reveló cuáles fueron los síntomas que tuvo y la alarmaron, por lo cual, tuvo que recurrir a los médicos y revisar lo que le ocurría. Aunque no le encontraban nada, su vida se estaba afectando, como la inflamación de su mano derecha.

“Me empezó a doler una uña y después se me puso blanca. Después de que fui a muchos doctores que me decían que tenía un hongo, pero me mandaban tratamiento que no me servían”, afirmó Olga Lucía Vives.

Posteriormente, aseguró que tras una larga búsqueda por descubrir qué tenía, por fin se enteró de que todo era artritis por psoriasis, aunque todo quedó ahí y nunca hizo ningún tratamiento. Le aplicaron corticoides para ayudar con la inflamación.

Por el momento, ha mejorado sus hábitos en general y agradece a la vida que hasta el momento no haya sido severa esta enfermedad. Seguirá documento lo que ocurra y también revisándose para que su salud no se comprometa.