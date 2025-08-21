Publicidad

Noticias Caracol
Actualidad  / "Un camino con muchas dudas": Exintegrante de Ventino revela la enfermedad que tiene

“Un camino con muchas dudas”: Exintegrante de Ventino revela la enfermedad que tiene

A través de sus redes sociales, Olga Lucía Vives indicó que la diagnosticaron de esta enfermedad hace ocho años y es la primera vez que lo habla públicamente; quiso compartirlo para no sentirse sola.

Foto: Instagram @ventinoficial
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:59 a. m.