La recordada presentadora de Yo Me Llamo, Laura Acuña, expuso en sus redes sociales un detalle que llamó la atención de todos los seguidores. Allí aclaró que empezará una nueva historia en familia tras confirmar que se mudará de vivienda.

Qué pasó con Laura Acuña

“Hoy me despido de primera casa. Me diste mucha felicidad. Aquí nacieron mis hijos. Ahora nos preparamos para una nueva que les iré mostrando. Estamos tan emocionados”, afirmó en su más reciente historia de Instagram.



Laura Acuña dice adiós: "Me diste mucha felicidad"; empezará una nueva historia Foto: Instagram @lauraacunaayala

Es de resaltar que, en aquella imagen en donde confirmó todo, la subió a blanco y negro. Además, agradeció cada segundo lo que vivió en ese inmueble y lo que vendrá en el futuro. Ahora bien, recientemente llamó la atención cunando subió un video en el que se observa cómo sus hijos la ayudan a escoger sus accesorios y también el lindo momento que pasan en familia.

En el clip, que ya cuenta con más de 29 mil seguidores, expuso cómo los pequeños la ayudan a escoger hasta el perfume que usará. Por lo cual puso la siguiente descripción en el clip. "Cuando los mejores asesores de imagen viven contigo y aman tanto como tú esos productos".

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y afirmaron que fue un video demasiado tierno. Asimismo, la actriz Juliana Galvis, de La Venganza de Analía 2, dijo lo siguiente. "Yo soy igual. Tengo asesora personalizada". Por otra parte, los seguidores no dudaron en reaccionar y dejaron los siguientes comentarios.

"Qué belleza", "nos dio cuerpo, rostro, outfit, taconeo, maternidad, nos dio todo", "Helena, eres la hija que nunca tuve", "tú hija es una fotocopia tuya", "los hijos de Laura son hermosos. Dios los bendiga y los proteja", "yo tengo el primer perfume que mostraron, es muy deli", "está hermosa y muy grande tu niña", dijeron algunos.

Es de resaltar que, a través de su Instagram, Acuña siempre muestra cómo es su día, los productos de maquillaje que utiliza y las actividades que la hacen muy feliz con su familia, en especial con sus hijos, Helena y Nicolás. Por lo cual, sus seguidores no paran de referirse a ellos, quienes afirman que son muy parecidos a ella y que irradian mucha ternura en los diferentes videos que sube la presentadora a sus redes.