Westcol apareció con radical cambio de look y las reacciones no se hicieron esperar

En las últimas horas, Westcol ha dado de qué hablar al lucir totalmente diferente antes sus fanáticos. Se conoció una fotografía, en la que se observa un corte de cabello y con la barba más diferente. Por lo cual, varios no dudaron en afirmar que se ve muy diferente, pero que el cambio le ha sentado.

Mira también: Westcol confiesa duro momento que vivió y lo difícil que fue afrontarlo: “No había sido capaz”



Cambio de look de Westcol

Frente a esa imagen, los usuarios de Instagram no dudaron en reaccionar y le enviaron varios mensajes afirmando que ese cambio lo hace ver diferente, pero muy bien. “No es por nada, pero se ve muy bonito”, “definitivamente la barba es el maquillaje de los hombres, jajaja se ve muy bien así, bien por él”, “le hicieron fue un favor”, “qué le pasarían a mis gafas, qué lo estoy viendo como no debería”, “ya se ve un poco más hombrecito”, entre otros comentarios.



Recientemente, Westcol preocupó a varios de los internautas, luego de que apareciera en una ambulancia tras la pelea que tuvo con Mario Bautista. Él se encontraba en México, lugar donde se realizó el evento, pero todo cambió luego de unos minutos.

Mira también: Westcol terminó con actriz de La Reina del Flow tras crudos comentarios en el Show de Juanpis

Publicidad

Según lo que se conoció, la expareja de Aida Victoria Merlano terminó con nocaut técnico y luego de esto, fue que ocurrieron los hechos que evidenció en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de cinco millones de seguidores.

Él documentó todo y hasta Nicky Jam le comentó con fuegos. Tras este hecho, no dudó dar unas palabras por lo que ocurrió, pero con ‘The Grefg’, otro creador de contenido con el que se enfrentó hace unos días.

Publicidad

"¡Qué experiencia la que acabo de vivir! El cardio me duró como 30 segundos pero qué puñiza jajaja. Mi hermano le agradezco mucho por llevarme el límite. Felicitaciones, lo admiro y lo respeto mucho. El que sabe, sabe. Me paré duro, pero no fue suficiente, perdón a todo el que defraudé, solo sé que dejé hasta mi última gota en ese ring”, explicó.

Después de esto, varios internautas no perdieron la oportunidad para desearle lo mejor y que se recupere por estar en aquel centro de salud. Asimismo, de lo valiente que ha sido por luchar con otra persona ante varios usuarios amantes de estas peleas.