Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Westcol apareció con radical cambio de look y las reacciones no se hicieron esperar

Westcol apareció con radical cambio de look y las reacciones no se hicieron esperar

El streamer dejó ver cómo luce actualmente y algunas fanáticas le comentaron que se ve muy bien; esto se da luego de que él preocupara a los internautas al ser trasladado en una ambulancia.