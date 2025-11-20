La IA predice quién ganará Miss Universo 2025 y cuáles son las favoritas para el top 5

Todo está listo para la gala de elección y coronación de la nueva Miss Universo 2025 este 20 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora Colombia). Las representantes de la belleza de diferentes partes del mundo desfilarán sobre el escenario para presumir las extensas jornadas de preparación a las que se han sometido durante meses.

Quién ganará Miss Universo 2025 según la Inteligencia Artificial

Este año, se ha hecho viral la tendencia de acudir a la IA para "predecir" algunos eventos; por eso, varios usuarios acudieron a plataformas como ChatGPT para preguntarle quiénes se posicionan actualmente como las favoritas del concurso y cuál es la mujer que podría convertirse en la nueva soberana.



Luego de analizar lo que va de la competencia hasta este 20 de noviembre, la herramienta mencionó que tiene en el radar a cinco candidatas que podrían estar peleándose por el primer puesto.



Ahtisa Malano de Filipinas

Es una modelo de 28 años con más de 700 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. La joven tiene buenas referencias en los medios de comunicación; además de tener experiencia en certámenes y buen manejo de su imagen. Se posiciona como la posible ganadora para Chat GPT.

Fátima Bosch de México

Es una diseñadora de modas y creadora de contenido digital. Se lanzó a la fama internacional luego de sostener una intensa discusión con uno de los directivos de la organización tan pronto llegó a Miss Universo. Se posiciona como una de las favoritas del grupo de las latinas gracias a su fuerza y presencia escénica.

Praveenar Singh de Tailandia

Con 29 años y representando al país anfitrión, la joven ha llamado particularmente la atención por su preparación y elegancia. Medios y missólogos la destacan a pesar de que su elección podría ser percibida como favoritismo debido a sus condiciones en la competencia.

Stephany Abasali de Venezuela

La venezolana de 25 años se ha apoderado de discursos como la educación. Ha dado de qué hablar no solo por su elegancia, sino también porque ha dado la talla ante el desempeño que tuvieron sus antecesoras en el mismo escenario.

Nadia Mejía de Ecuador

La modelo de 29 años recoge más de 400 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Su carisma, discurso y la forma en la que se expresa frente a las cámaras le ha permitido ganarse un lugar importante en los corazones de los seguidores del concurso.