Las cinco candidatas a Miss Universo 2025 que ya no estarán en la competencia: escándalos

Falta muy poco para vivir Miss Universo 2025, que se llevará a cabo el 21 de noviembre en el IMPACT Arena, en Muang Thong Thani, Tailandia. Sin embargo, esta edición ha estado marcada por varios escándalos y cambios de última hora que han opacado la imagen delprestigioso certamen. Vale recordar que en Tailandia la ceremonia iniciará a las 8:00 a.m. del 21 de noviembre, lo que corresponde a las 8:00 p.m. del 20 de noviembre en Colombia.

Te contamos acá los cinco países que han decidido retirar o reemplazar a sus candidatas por razones que van desde situaciones personales hasta inconvenientes logísticos y administrativos.



Sahar Biniaz – Miss Persia

Una de las renuncias que más revuelo generó fue la de Sahar Biniaz, Miss Persia, quien anunció en sus redes que su decisión obedecía a la detención de la directora nacional de su organización durante un viaje a Irán. Por respeto y preocupación por su integridad, decidió no competir este año. A Miss Persia, además, la rodeaba un detalle que llamó la atención: ya había representado a Canadá en el pasado, por lo que su coronación volvió a abrir la conversación sobre su recorrido internacional y la manera en que ha logrado destacarse en distintos escenarios de la belleza.

Diana Fast – Miss Alemania

A inicios de noviembre, Fast comunicó que no viajaría a Tailandia porque quería priorizar su vida familiar y permanecer cerca de su hijo. El comité alemán confirmó que no enviaría reemplazo y, en su lugar, realizó una donación de 30 mil euros a Heartpawject, un santuario animal en Tailandia.



Xuhe Hou – Miss China

La representante de China renunció por motivos personales relacionados, al parecer, con el requisito de edad (ella tiene 18 años). No obstante, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Ante su salida, la organización designó a la primera finalista, Zhao Na, como la nueva Miss Universe China 2025.

Zoulahatou Amadou – Miss Universo Níger

Amadou iba a convertirse en la primera representante de Níger en Miss Universo, pero no pudo viajar a Tailandia debido a problemas con los vuelos. Su tiquete fue gestionado tarde y no logró llegar a tiempo para las actividades oficiales. La buena noticia es que la organización anunció que podrá competir en la edición 2026.

Déborah Djema – Miss República Democrática del Congo

En la República Democrática del Congo, Déborah Djema fue retirada de su título como Miss Congo después de negarse a firmar el contrato exigido por los organizadores. En un comunicado del 2 de septiembre, el comité calificó su conducta como “inaceptable” y le ordenó eliminar cualquier referencia al certamen en sus redes sociales en un plazo de 48 horas. Tras su destitución, Dorcas Dienda Kasinde fue designada como la nueva representante del país para Miss Universo 2025.

