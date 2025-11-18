Luisa llamó “payaso” a Juan y dijo que prefería a Marlon: VIDEOS del rifirrafe entre exdesafiantes

No es un secreto que Juan, eliminado del Desafío Siglo XXI por una lesión en un dedo, fue uno de los participantes que más llamó la atención en la Ciudad de las Cajas. Mucho más cuando se hizo público que, antes de ingresar al programa, había tenido una relación sentimental con Luisa Sanmiguel, exparticipante del Desafío 20 Años.

El modelo paisa nunca negó que ella fue su novia; por el contrario, cuando le preguntaban, hablaba con naturalidad sobre la relación, recordando incluso que vivieron juntos por un tiempo, aunque las cosas no funcionaron y decidieron separarse. Ahora, tras la expulsión de Katiuska, varios exdesafiantes han estado muy activos en redes sociales, especialmente en TikTok. Se viralizaron videos tomados de un live que realizaron la excapitana de Omega, Juan, Luisa y Grecia, conversando sobre diferentes temas relacionados con el reality.



Qué dijo Luisa de Juan, su exnovio del Desafío

En los clips compartidos en esta plataforma, se ve a los exnovios respondiendo preguntas sobre su pasado, destacándose las fuertes declaraciones de la ex Señorita Cesar 2022 y la actitud hostil que mostró contra Juan.

En primer lugar, Luisa aseguró que, desde que él salió del Desafío, no se habían vuelto a ver porque no era necesario. Y cuando las otras exparticipantes le preguntaron si existiría la posibilidad de volver con él, respondió con contundencia:

“Han pasado cinco años y él nunca cambió. Lo que él no tiene en la cabeza, no se lo va a dar nadie. Lo único que le sirve es el físico, la cabecita no tiene nada”. Añadió que él “jamás iba a poder superarla” ni siquiera al momento de casarse con otra mujer.



Por su parte, el exintegrante de Omega no respondió en el mismo tono y mantuvo la calma. “Yo te adoro, eres un sol”, le dijo. Ella reaccionó molesta: “Ah no, sería el colmo, papá lindo, que tuvieras algo que decir”.



Luisa, del Desafío, dijo si prefiere a Juan o a Marlon

Grecia continuó leyendo preguntas de los usuarios, entre ellas: “¿Marlon o Juan?”. Luisa no dudó: “En estos momentos de mi vida, yo escojo a Marlon: físicamente, como persona, como ser humano, como atleta, como todo”.

En medio de la tensión, Juan la invitó a “bajar las armas”, es decir, a calmarse, pero ella se negó y aseguró que por el contrario continuaría con esa actitud. “¿Qué no me hizo? Él me tuvo en su última oportunidad y decidió ser el perro cachón que siempre ha sido”, dijo Luisa.

Él se limitó a responder: “Perdón por todo lo malo, todo lo que usted dice es verdad”, mientras que ella seguía atacándolo. Aun así, Juan insistió en la conciliación, pero con un leve cambio en su actitud, mostrándose algo molesto: “Síganle dando bomba, que ella se siente bien con lo que está haciendo”.

Cuánto duraron Juan y Luisa, del Desafío XX

En entrevista para El Sentenciado del Siglo, Juan aceptó el reto de mostrar una foto con su exnovia y abrió su corazón: “Duré con Lu como dos años y medio, terminé con ella como un año antes de que se fuera a su Desafío”, contó.

El exparticipante explicó que mantienen una buena relación, pese a que ya no tienen un vínculo sentimental, y recordó cómo comenzó todo cerca de 2019:“Ella entrena en el gimnasio donde yo trabajaba. Nos conocimos en un comercial en el que participamos juntos hace como seis años”.

Sobre las razones de la ruptura, Juan fue sincero: “Siento que no estaba preparado para estar en una relación. Nos fuimos a vivir juntos muy rápido, no nos conocíamos bien. Yo estaba en un punto donde no había madurado tanto, ni económicamente ni sentimentalmente. Empezamos a tener muchos problemas y decidimos dejarlo. Ella fue la que me terminó”.

