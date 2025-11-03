Juan, del 'Desafío', se expone ante el polígrafo, se sincera sobre Valentina y menciona a Lucho

Tras quedar lesionado del Desafío Siglo XXI, Juan tuvo que salir de la competencia. Aunque no quería despedirse tan pronto de sus compañeros, no podía continuar con ese dolor que venía sintiendo hace unos ciclos, por lo cual, la recomendación médica era abandonar la ciudadela.

Mira también: Juan, del ‘Desafío’, se quebró al escuchar qué le diría su abuelo que murió



Qué dijo Juan, del Desafío, sobre Valentina

Ahora bien, tras esta situación, el deportista se sinceró sobre Valentina. Llegó a ditu para responder varias preguntas, pero lo primero que hizo fue exponerse ante el polígrafo. A él le preguntaron si hubo un coqueteo o intercambio de miradas con la comunicadora social. Frente a esto, él aseguró que nunca pasó nada de eso. Posteriormente, la máquina arroja un sonido, como si lo que dijo no fuera cierto, pero él sigue sosteniendo lo que afirmó.



Después de aquellas palabras, le cuestionaron Lucho y esto fue lo que dijo. "Lucho es firme. Antes del Desafío yo lo distinguía, porque nos veíamos en temas de modelaje. En el programa hicimos una amistad muy bacana, pero eso de intercambio con Valentina, eso es negativo. Está fallando el polígrafo".

Qué pasó con Juan en el Desafío

Juan reveló que su salida del 'Desafío Siglo XXI' se debió a una lesión en el dedo que arrastraba desde hacía varias pruebas. Aunque intentó continuar vendándose la zona y ajustándose el dedo sin contárselo a sus compañeros, llegó un momento en el que no pudo sostenerse durante la prueba del Box Blanco, lo que llevó al equipo médico a determinar su retiro definitivo.



Explicó que desde la primera molestia había soportado golpes y raspones hasta que la luxación se convirtió en el detonante de su salida. Afirmó que no comentó la gravedad del problema con los demás participantes porque estaba enfocado en rendir al máximo y no quería mostrar debilidad ante el grupo.

Publicidad

Mira también: Juan muestra cómo le quedó el dedo tras la lesión que tuvo en el Box Blanco en el ‘Desafío’

Publicidad

En su despedida, agradeció la oportunidad de haber hecho parte del programa, reconoció el esfuerzo de su equipo y expresó tristeza por no poder continuar en la competencia. Aun así, dijo sentirse orgulloso de lo que logró y confió en que sus compañeros seguirían dando lo mejor de sí.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.