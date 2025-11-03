En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Juan, del 'Desafío', se expone ante el polígrafo, se sincera sobre Valentina y menciona a Lucho

Juan, del 'Desafío', se expone ante el polígrafo, se sincera sobre Valentina y menciona a Lucho

Juan, quien salió lesionado del Desafío Siglo XXI, reveló si hubo un coqueteo o intercambio de miradas con Valentina. Asimismo, se refiere a Lucho, quien tuvo una cercanía con la comunicadora social.

Publicidad

Publicidad

Publicidad