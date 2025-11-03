Cuál es la polémica que hay en torno a Miss Universo: la organización se pronunció

Recientemente, se conoció una polémica que gira en torno a Miss Universo. Precisamente, Nawat Itsaragrisil y su equipo habían creado una campaña en redes sociales que decía: "vota ahora para seleccionar a los 10 finalistas para la cena especial y el programa de entrevistas con el Sr. Nawat". Esto molestó a la organización y no dudaron en pronunciarse de inmediato.

Cuál fue la respuesta de Miss Universo por polémica

"La organización desea dejar, absolutamente claro, que esta actividad no está autorizada. Cualquier actividad independiente o de terceros que utilice el nombre, el logotipo, las marcas o la marca relacionada de Miss Universo sin autorización previa por escrito se considera una violación de los derechos de propiedad intelectual y la integridad de la marca", empezó diciendo.

La organización también informó que todo material promocional, concurso o campaña de votación que circule en internet bajo el nombre de Miss Universo, incluso los relacionados con el evento mencionado, carece de autorización y resulta engañoso. Aclaró que dichas acciones no reflejan los valores, procedimientos ni actividades oficiales de la Organización.

"Se reserva todos los derechos legales para tomar las medidas apropiadas contra cualquier persona, empresa o entidad que utilice su propiedad intelectual, marcas registradas o activos de marca sin permiso, incluyendo, pero no limitado al nombre de Miss Universo, imágenes o designaciones oficiales de eventos", agregó.

Finalmente, la organización, como autoridad mundial de la marca Miss Universo, reiteró que seguirá preservando los más altos estándares de transparencia, profesionalismo e integridad en todos los países donde tiene presencia. Además, reafirmó su compromiso de proteger a sus delegadas, aliados, patrocinadores y al público internacional de cualquier actividad engañosa o no autorizada.

Ahora bien, hay otro tema que ha sonado bastante en las últimas horas. Según han reportado los medios tailandeses, el presidente de Miss Grand International pidió que la policía interviniera para sacar una publicidad de una app de apuestas, que al parecer es un socio de Miss Universo. El argumento que dio Nawat, es que las apuestas digitales en Tailandia son prohibidas, por lo cual, no quiere nada relacionado con ese tema en el país.

Frente a esta situación que ha impactado a más de uno, decidieron pronunciarse los usuarios para dejar los siguientes mensajes. "Bravo, la mejor decisión", "esto es hacerse respetar, bienvenidos", "aplausos de pie para la Organización Miss Universo", "prefiero que cancelen la edición de Miss Universo este año", "Nawat dijo que esa cena es patrocinada por uno de sus auspiciadores y está en el contrato", afirmaron algunos.