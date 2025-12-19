Quién es la pareja de Suso: ¿a qué se dedica y quieren tener hijos?

Suso es uno de los humoristas más reconocidos del país y cuenta con una gran acogida en los hogares colombianos. Además de su programa dominical en Caracol Televisión, se ha ganado el cariño de los televidentes gracias a su participación en La Vuelta al Mundo en 80 Risas.

Mira también: Cuánto mide Carolina Cruz: Cuervo la comparó con una jirafa y habló de sus pies



En esta temporada, Dany Hoyos, nombre real del comediante, recorre distintos destinos junto a Carolina Cruz, lo que ha despertado la curiosidad de muchos seguidores sobre su vida sentimental fuera de cámaras.

Aunque Suso ha sido siempre muy reservado con su vida privada, en sus redes sociales se pueden encontrar algunas publicaciones en las que menciona a Carola Gómez, quien sería su pareja desde hace varios años.

Quién es la pareja de Suso

Carola Gómez es promotora de bienestar y terapeuta emocional. Su trabajo está enfocado en el equilibrio de las emociones a través de herramientas como la alineación energética, la terapia somática y el enfoque polivagal.





En su perfil de Instagram, ella se describe como “una apasionada por el bienestar emocional, curiosa y estudiosa de nuestro comportamiento y condición como humanos”.

Publicidad

En junio de este año, Suso publicó un video recordando un viaje que realizó por Europa. En la descripción agradeció a Carola Raigosa, a quien etiquetó como la encargada de capturar varios de los momentos del recorrido: “Hace dos meses estuve en Europa. Acá un breve resumen… Gracias a @carolaraigosa por el reporte ❤️”.

Además, Suso ha compartido en el pasado una fotografía junto a ella, la cual aún se encuentra en su perfil de X (antes Twitter), lo que reforzó las versiones sobre su relación.

Ella la que me sigue mis payasadas. @Carrrolllaa pic.twitter.com/mVuy9blRHq — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) February 27, 2022

Publicidad

¿Suso tiene hijos?

No. El humorista no tiene hijos y ha manifestado en varias entrevistas que tomó la decisión consciente de no convertirse en padre. Así lo expresó en una conversación con Eva Rey, donde habló abiertamente sobre la planificación familiar.

“Yo soy operado y todo sigue funcionando igual. Los hombres también tenemos la responsabilidad de planificar”, afirmó el comediante.

Sobre las razones detrás de su decisión, Suso fue claro y fiel a su estilo:

“No hay nada más sabroso que despertarse un domingo a las 10 de la mañana sin preocupaciones y sin que nadie te esté llamando a jugar ni a nada. Cuando conversamos el tema con Carolina, analizamos a nuestros amigos que tienen hijos y llegamos a la conclusión de que no queremos cambiar ese estilo de vida”.

No te pierdas La Danza de los Millones en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

Publicidad