Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Cuánto mide Carolina Cruz: Cuervo la comparó con una jirafa y sus habló de sus pies - CaracolTV

La estatura de Carolina Cruz volvió a ser tema de conversación tras varios comentarios en tono de broma durante La Vuelta al Mundo en 80 Risas, donde incluso fue comparada con una jirafa por uno de los humoristas del programa.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuánto mide Carolina Cruz: Cuervo la comparó con una jirafa y sus habló de sus pies

La estatura de Carolina Cruz volvió a ser tema de conversación tras varios comentarios en tono de broma durante La Vuelta al Mundo en 80 Risas, donde incluso fue comparada con una jirafa por uno de los humoristas del programa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Cuánto mide Carolina Cruz, de La Vuelta al Mundo en 80 Risas.