Cuánto mide Carolina Cruz: Cuervo la comparó con una jirafa y sus habló de sus pies

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana gracias a su amplia trayectoria en los medios y a que ha sido imagen de múltiples marcas a lo largo de su carrera. Ahora, en esta nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, ha disfrutado de varias experiencias junto a su compañero de viaje, Suso, en Guatemala.

Como era de esperarse, las interacciones entre la presentadora y el humorista han dado mucho de qué hablar, pues él no teme hacer comentarios en tono chistoso sobre algunas situaciones o características que considera graciosas.

Cuánto mide Carolina Cruz

En el primer capítulo del programa, la pareja llegó a Hobittenango y allí Suso no dudó en referirse a los pies de Carolina en forma de chiste: “Esas patas son como grandes”. Ante esto, ella respondió de inmediato, un poco molesta: “¿Cuánto quiere que calce si mido 1,79?”.

Días después, en el cuarto capítulo del programa, Carolina Cruz fue mencionada nuevamente por su estatura, esta vez durante un safari en Tanzania protagonizado por Carolina Soto y Cuervo. Al ver una jirafa, el humorista lanzó el comentario: “Sin binóculos, eso es como ver a Carolina Cruz en vestido de animal print”, haciendo referencia a que la presentadora, de 46 años, es notablemente alta.

