Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Cuántos hijos tiene Carolina Soto y con quién está casada

Carolina Soto, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, es mamá de dos hijos y lleva más de una década de matrimonio. Pocos conocen quiénes son sus pequeños y cómo es su vida familiar.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, y con quién está casada

Carolina Soto, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, es mamá de dos hijos y lleva más de una década de matrimonio. Pocos conocen quiénes son sus pequeños y cómo es su vida familiar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de La Vuelta al Mundo en 80 Risas.