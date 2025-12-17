Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, y con quién está casada

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, gracias a su amplia trayectoria y al carisma que la caracteriza. Aunque muchos creen conocerla bien, pocos saben que es mamá de dos hijos y que lleva felizmente casada desde hace poco más de una década.

La presentadora, quien actualmente es la dupla de Cuervo en La Vuelta al Mundo en 80 Risas, ha dado de qué hablar por las experiencias que ha vivido durante su viaje por Sudáfrica. Allí enfrentó uno de sus mayores miedos y, recientemente, protagonizó un momento bastante comentado cuando su compañero terminó vomitándola en plena aventura.



Cuántos hijos tiene Carolina Soto

La también empresaria ha mencionado en repetidas ocasiones a sus hijos, especialmente en el primer episodio del programa, donde aseguró que decidió demostrarse valentía a sí misma pensando en ellos. Sus pequeños se llaman Valentino y Violetta.

Como fruto de su matrimonio, Carolina Soto dio a luz a dos hijos. El mayor es Valentino, nacido el 12 de enero de 2017 , y la menor es Violetta, quien llegó a su vida el 23 de agosto de 2018. La presentadora aprovecha cada momento para compartir tiempo con ellos, algo que suele reflejar en sus redes sociales.



Además, apoya activamente los sueños de sus hijos. En el caso de Valentino, desde muy pequeño ha mostrado interés por el fútbol y ya ha participado en varios torneos.



Quién es el esposo de Carolina Soto

El hombre que conquistó el corazón de Carolina Soto es Germán González, un empresario paisa que, según su perfil de LinkedIn, estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad EAFIT y realizó una maestría en la ADM Business School. Actualmente, se desempeña como director de operaciones para Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador en una reconocida multinacional.

La pareja contrajo matrimonio en 2013 y, desde entonces, ha conformado una sólida familia. En redes sociales suelen destacarse por los viajes que realizan juntos, los planes familiares y el amor que demuestran por los animales, especialmente por sus mascotas.

