Cuánto dinero se llevó el segundo televidente en ‘La Danza de los Millones’: pasó algo inesperado

Tras finalizar el capítulo, Laura Acuña se dirigió a la bóveda y desde allí llamó a un televidente, quien resultó ser una mujer: Esperanza. La presentadora le hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es el animal que cuida la Bóveda de la Danza de los Millones?

Lamentablemente, la primera persona no supo responder, a pesar de las oportunidades que Laura le dio, por lo que se realizó una segunda llamada a otro colombiano. En esta ocasión también fue una mujer, Yasley, quien respondió correctamente: se trata de Fortunato, un cerdo.



Cuánto dinero se llevó el televidente en ‘La Danza de los Millones’

Al conocer que logró llevarse esa cantidad de dinero, no dudó en festejar y alegrarse, porque ya recibió el primer regalo para esta Navidad del 2025. Allí le confirmaron que el monto es de $69.500.000, el acumulado que se recogió durante todo el programa, mientras las parejas de Carlos Vargas y Mary Méndez vs Alisson Joan y David Palacio, iban jugando.



Quién ganó la prueba de ‘La Danza de los Millones’

El triunfo fue para el equipo azul, conformado por los actores, quienes celebraron con entusiasmo al conocer el resultado final. Su desempeño les permitió acumular un premio total de $44.500.000, ventaja que consolidaron luego de que el equipo rosado no volviera a sumar ganancias desde la segunda prueba en adelante.

Entre tanto, el equipo rosado cerró su participación con $6.000.000, cifra obtenida en el primer desafío gracias al empate inicial. Aunque no lograron aumentar ese monto en las pruebas posteriores, mantuvieron una actitud perseverante, entregándolo todo en cada recorrido y demostrando compromiso hasta el final.

