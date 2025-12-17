Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Cuánto dinero se llevó el segundo televidente en ‘La Danza de los Millones’: pasó algo inesperado - CaracolTV

Tras conocer el dinero acumulado para los televidentes, en el programa se alistaron para llamar a una persona con la posibilidad de ganarse $69.500.000. Ocurrió algo sorprendente.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner la danza de los millones DK

Cuánto dinero se llevó el segundo televidente en ‘La Danza de los Millones’: pasó algo inesperado

Tras conocer el dinero acumulado para los televidentes, en el programa se alistaron para llamar a una persona con la posibilidad de ganarse $69.500.000. Ocurrió algo sorprendente.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Cuánto dinero se llevó el televidente en el segundo capítulo de ‘La Danza de los Millones’