La Danza de los Millones - Capítulo 1: actores se enfrentan a los humoristas, ¿quién ganará?

Capítulo 1 La Danza de los Millones: actores se enfrentan a los humoristas, ¿quién ganará? En este capítulo, se conocen las primeras parejas que se medirán en la pista de juego para recolectar la mayor cantidad de dinero. Solo hay dos equipos, el rosa y el azul, pero solo uno se llevará la victoria.