La Danza de los Millones capítulo completo hoy 16 de diciembre

La Danza de los Millones - Capítulo 1: actores se enfrentan a los humoristas, ¿quién ganará?

Capítulo 1 La Danza de los Millones: actores se enfrentan a los humoristas, ¿quién ganará?

En este capítulo, se conocen las primeras parejas que se medirán en la pista de juego para recolectar la mayor cantidad de dinero. Solo hay dos equipos, el rosa y el azul, pero solo uno se llevará la victoria.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
